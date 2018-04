Česká paterčata oslaví 3. narozeniny. Na školku jsou připravená

„S dětmi vyrážíme do ulic, do lesa nebo nedalekého Mirákula, většinou už bez kočárků “ řekla Kiňová. Podle ní je největším problémem zajistit pro péči o paterčata dostatečný počet dospělých, měli by být vždy alespoň tři.

Se svým starším bratrem Antoniem vycházejí dobře. Terezka a Martin podle rodičů nejvíc zlobí, Alex a Míša jsou mazliví a Denny je hodně komunikativní.

Péči nyní zajišťují oba rodiče, terénní pracovnice Petra Dobiášová jim pomáhá již od tří měsíců věku dětí zhruba 20 hodin týdně. „Když byli malí, měli jsme strach, že se jim něco stane. Teď, když jsou větší, tak je to zase větší zápřah, protože jsou všude,“ popisuje matka. Děti mají zajištěný režim tak, aby byly připravené na případný nástup do školky.

Matka paterčat podstoupila operaci břicha, což ji omezilo v možnostech plně se dětem věnovat. Novinkou od letošního dubna je, že dobrovolnice z Rodinného centra v pondělí na dvě hodiny převezmou dvě či tři děti a pomáhají rozvíjet jejich schopnosti, uvedla ředitelka Rodinného centra Milovice Ludmila Šimková.

Stanovisko Klubu dvojčat Na žádost právní zástupkyně rodiny Alexandry Kiňové, JUDr. K. Samkové, byla sbírka k 17. 4. 2016 ukončena. Přes roční snahu převézt čistý výtěžek veřejné sbírky na rodinu paní Alexandry Kiňové se nepodařilo nalézt shodu s její právní zástupkyní na znění darovací smlouvy. Konečné vyúčtování veřejné sbírky bylo dle zákona odevzdáno magistrátu hl. města Prahy k 31. 12. 2015. Na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, které nabylo právní moci dne 12. 4. 2016, byl čistý výtěžek ukončené veřejné sbírky ve výši 616 440,31 Kč převeden do rozpočtu Hlavního města Prahy, ze kterého budou následně převedeny na účet paní Alexandry Kiňové.

Tatínek dětí je stále na rodičovské, ale do práce se těší. Absolvoval kurz efektivního rodičovství. „Děti je třeba hodně chválit, všechno jim vysvětlit - proč a důvod,“ dozvěděl se například.

„Moc děkujeme za všechnu materiální pomoc. Z dávek, které bereme, bychom to nezvládli,“ uvedla matka paterčat.

Jejich transparentní účet spravuje nyní po Klubu dvojčat, s nímž se rodina soudí, rodinné centrum Milovice, které vedle peněz pro paterčata přijímá i materiální dary.

Klub tvrdí, že výtěžek 616 440 korun se přes rozpočet hlavního města Prahy dostane na účet Alexandry Kiňové, podle její právní zástupkyně Kláry Samkové ale matka na peníze nemá právní nárok a hlavní město si je může ponechat.

První česká paterčata se narodila císařským řezem 2. června 2013 v podolské nemocnici v Praze (více čtěte zde). Na porod nemocnice povolala mimořádné služby, včetně lékařských na operačním sálu, v pohotovosti byly laboratoře i služby pro případnou transfuzi. Děti se narodily v pořádku, na svět se všechny dostaly za pět minut.

Šance na vznik pětičetného těhotenství spontánní cestou je jedna ku 48 milionům. Na celém světě žije zhruba 800 paterčat, spontánně z nich bylo počato víc než 130.