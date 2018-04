Páteř v zimě trpí, úrazy jsou časté

Pět tisíc lidí v zemi si ročně přivodí úraz páteře. V zimě přibývá úrazů na sněhu i ledu, které jdou napříč všemi věkovými kategoriemi.

Velmi často se lidé kromě sportu zraní i při dopravních nehodách, při nichž se projevuje zejména vliv nárazu ve velké rychlosti. Běžně se děje třeba to, že lidé vpředu sice připoutaní jsou, ale ublíží jim nepřipoutaní cestující zezadu.

U závažných poškození páteře jsou dopravní nehody vůbec nejčastější příčinou. Při lyžování se nejčastěji lidé poraní v oblasti horní bederní páteře.

Sáňkující babička

Zatímco mladší lidé se zraňují na lyžích a snowboardech, případně na bruslích, pro seniory je příznačný pád na zledovatělém chodníku.

"Také jsme se setkali s úrazem páteře poté, co babička sjela s vnukem kopec na bobech a najeli na skokánek," doplnil lékař Jiří Chrobok z neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze.

Právě neurochirurgové nejčastěji řeší následky úrazů páteře. Ještě před několika lety bylo přitom skoro nemožné, aby se pacienti dokázali z úrazů páteře celkem rychle a dobře vzpamatovat a vrátit se ke svému původnímu životnímu stylu.

Je to možné díky moderním neurochirurgickým metodám, které doplňují klasickou konzervativní léčbu, jejíž základ spočívá v klidovém režimu.

Krom toho lze volit chirurgickou léčbu využívající i moderní implantáty a léčbu radiointervenční, například vertebroplastiku, při které se do zlomeného obratle vstřikuje speciální cement. Právě touto metodou se léčí třeba úrazy seniorů po pádu na led.

V případě potřeby pak ještě pacienti tráví nějaký čas rehabilitací, mohou pobývat i v rehabilitačních ústavech.

První pomoc? Určitě ano!

Moderní léčba zachraňuje zdraví i život - ještě v 60. letech minulého století umíralo na následky nejhorších poranění páteře, postihujících i míchu, 80 procent pacientů, kdežto nyní pět až deset procent. Porušení míchy však většinou znamená doživotní poruchu hybnosti.

Lékaři apelují na lidi, kteří se stanou svědky třeba lyžařského úrazu, aby poskytli zraněnému okamžitou pomoc. "Varování, že se se zraněnou páteří nemá hýbat, platí, není tím ale myšleno, že by se nesmělo pohnout s celým zraněným člověkem," říká lékař Chrobok.

Podle něj naopak hrozí, že pokud by svědci nehody jen nečinně přihlíželi a nesnažili se pomoci a čekali na příjezd záchranné služby, mohlo by to pro zraněného znamenat zbytečnou smrt.

JAK POMOCI ZRANĚNÉMU NA HORÁCH

• Pokud se někdy setkáte s podezřením na úraz páteře, nečekejte na příjezd záchranné služby. Tu zavolejte, ale mezitím se snažte člověku pomoci sami. To ostatně platí u každého úrazu, třeba u dopravních nehod.

• V zásadě sice platí, že by se se zraněným nemělo zbytečně hýbat, ale tím je myšleno zejména to, že by se pomáhající neměli nijak snažit rovnat páteř a podobně. Je však potřeba ho vyprostit a ošetřit krvácející zranění.

• Pohnout celým člověkem samozřejmě lze a zranění páteře většinou vykazují problémy s hybností rukou a nohou, které nejsou způsobeny třeba jejich zlomeninami. Je-li zraněný při vědomí, zeptejte se, zda ho bolí páteř a zda cítí ruce a nohy a může s nimi pohnout.

• Vyprošťujte zraněného tak, abyste s jeho páteří hýbali co nejméně, držte jeho hlavu mezi dvěma dlaněmi a tělo zvedejte a přenášejte, jako by to byl jeden neohebný kus. Ideálně jsou k tomu potřeba alespoň čtyři lidé a rovné tvrdé lehátko.

• Pokud máte podezření na zlomeninu krčního obratle a máte možnost, nasaďte krční límec, který neutiskuje krční žíly.