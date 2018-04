Pátek je Světovým dnem diabetu

WHO: V roce 2030 bude v chudých zemích dvakrát více diabetiků Počet onemocnění diabetem by se měl do roku 2030 v rozvojových zemích více než zdvojnásobit. Upozorňuje na to Světová zdravotnická organizace (WHO) v souvislosti se Světovým dnem diabetu, který připadá na 14. listopadu. Zatímco v roce 2000 trpělo v rozvojových zemích cukrovkou 115 milionů lidí, v roce 2030 by to mohlo být až 285 milionů lidí. Již dnes tato nemoc, která je způsobena nedostatkem inzulínu v těle nebo jeho malou účinností, zabíjí každého dvacátého člověka ve světě. Výdaje na její léčbu se pohybují mezi 2,5 až 15 procenty ročních zdravotnických rozpočtů. Značný nárůst případů onemocnění cukrovkou je spojen se změnou životního stylu na celém světě, zdůraznila zástupkyně generálního ředitele WHO pro nepřenosné nemoci a duševní zdraví Catherine Le Calésová-Camusová. "Jsme méně aktivní než naši rodiče a prarodiče a naše strava je bohatší na cukry a tuky, což často vede k nadváze a tím ke zvýšenému ohrožení cukrovkou," dodala. Typický je případ Číny, která za posledních 20 let zaznamenala značné zvýšení životní úrovně. V roce 2000 zde měli již 21 milionů případů cukrovky, tedy každý šedesátý Číňan byl diabetik. Deset procent dětí předškolního věku je v Číně obézních, což bude s postupujícím věkem znamenat vyšší riziko onemocnění cukrovkou. Velké části případů onemocnění diabetem by se dalo předejít, kdyby lidé dostatečně přemýšleli o tom, co jedí, a věnovali se tělesnému pohybu, řekla Galésová Camusová. WHO vypracovává celosvětovou strategii pro stravování a tělesná cvičení, která má pomoci státům v boji proti cukrovce a dalším nemocem spojeným s nezdravou výživou a sedavým způsobem života. Podle údajů WHO je ze 171 milionů případů cukrovky ve světě 90 procent II. typu, která vzniká v pozdějším věku. Cukrovka I. typu se objevuje v raném věku a vyžaduje podávání inzulínu. (ČTK)