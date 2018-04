Pat McGrathová: jak se z dcery imigrantů stala legendární vizážistka

Nejvíc ji prý ovlivnila její máma. Jean McGrathová byla jamajská emigrantka, která dceru sama vychovávala v britském Northamptonu, zapálená jehovistka, ale taky fanynka do módy a líčení. „Pořád před zrcadlem zkoušela něco nového. Dneska by z ní byla královna YouTube,“ prozradila Pat McGrathová před čtyřmi lety v rozhovoru pro OnaDnes.cz.



Doma si prý Jean míchala vlastní make-up, v sedmdesátých a osmdesátých letech totiž ještě nebylo na trhu mnoho variant pro tmavou pleť. Dceru taky zkoušela z názvů jednotlivých odstínů, ukazovala jí, jak sladit oční stíny s oblečením, podporovala v ní lásku k módě a krásným věcem vůbec. I přesto, že jinak byla velmi konzervativní a nábožensky založená – v líčení malé Pat dávala volnou ruku, v jiných oblastech života ji držela zkrátka.



Prince, Bowie i Ludvík XIV.

Cestu k pubertální rebelii si ovšem Pat McGrathová našla právě skrz zděděnou vášeň. Obdivovala zpěváka Boy George, skupinu Spandau Ballet, vzhlížela k Davidovi Bowiemu. K popu tehdy patřil novoromantický vzhled, barevné oblečení, avantgardní účesy a líčení bez ohledu na pohlaví.

Pat to všechno nasávala, zároveň obdivovala klasické hollywoodské hvězdy formátu Elizabeth Taylorové, krásně oblečené ženy i muže z legendárního Studia 54, ale taky malby starých mistrů i moderní umění.

Inspiraci sbírala všude, kde mohla: v historii i v současnosti, v hudbě i v módě. Uplatňuje to dodnes. „Například muži s make-upem mě fascinují a mají dlouhou historii od Ludvíka XIV. po Lou Reeda, Bowieho, Prince nebo Frank Oceana,“ popsala nedávno pánskému magazínu GQ. V referencích listuje jako v knize a hravě z nich vždycky vybere tu pravou. Však také kdysi zvažovala kariéru historičky umění nebo restaurátorky.

Dvacet let dřiny i úspěchů

Formálnímu vzdělání přitom v životě moc nedala. Po střední chodila na přípravný kurz věnovaný umění a přemítala i o studiu módního návrhářství, ale její život nabral trochu jiný obrat ve chvíli, kdy potkala stylistku Kim Bowenovou. Ikona, která pomáhala formovat svět módy na počátku devadesátých let, začala Pat brát s sebou na focení pro velké módní magazíny, jako bylo i-D nebo The Face.



Pat pomáhala se vším možným, ale brzy se začala profilovat jako vizážistka. Zpětně to vypadá, že pak už šlo všechno ráz na ráz. Se zpěvačkou Caron Whellerovou vyrazila jako maskérka na turné do Japonska (do letadla se prý bála vůbec nastoupit), v i-D časem povýšila na kosmetickou redaktorku, začala líčit pro přehlídky značek Prada, Calvin Klein nebo Giorgio Armani. Pro poslední jmenovanou pak v roce 1999 vytvořila svou první řadu kosmetiky.

Dnes je stálicí na všech velkých světových týdnech módy, líčí áčkové celebrity typu Madonny nebo Jennifer Lopezové. Je také globální kreativní ředitelkou kosmetické divize Procter & Gamble, která zahrnuje třeba značky Max Factor nebo CoverGirl. Má taky svou vlastní kosmetickou společnost, kterou pojmenovala Pat McGrath Labs.

Vyvíjí v ní zbrusu nová líčidla, vylepšuje textury, míchá pigmenty a přichází se špičkovými produkty, které se po odhalení obvykle vyprodají během několika minut. Doslova. Ve své doméně platí za hvězdu, ale směle konkuruje i nejlepším byznysmenům a byznysmenkám napříč obory.

Kde začínají trendy

Skromná McGrathová nikdy nezapomene upozornit, že její více než dvacetiletá kariéra nebyla lineární, spíš kostrbatá. Všechno nešlo tak hladce, jak by se mohlo zdát: od zmiňovaného prvního letu letadlem po pokusy, omyly i spoustu nervů. Už za jejím prvotním úspěchem prý stály roky práce a spousta odříkání. „V tomto oboru dlouho vyděláváte jen malé peníze, móda si žádá vysoké nasazení. Musíte svou práci opravdu milovat.“ To se jí prý vždycky dařilo a daří se jí to dodnes.



„Vše, co dělám, dělám stále s obrovskou vášní, ať již se jedná o přehlídky, nebo focení. Nikdy se nenudím, ani se nudit nemůžu, vše se neustále mění,“ říká. Za změnami přitom často po boku módních designérů stojí právě ona. Spolupráce funguje oboustranně.

„Hodně se zapojuji do tvůrčího procesu,“ vysvětluje. Společně s návrháři se díváme na látky, klíčové barvy.“ Její nápady se promítají do stylingu, vzhled a nálada jednotlivých kolekcí zase do líčení, se kterým přichází.

Kdo by si dal tu práci a zkusil vystopovat, kde se vzaly současné kosmetické trendy – od extra svěží pleti po extravagantní třpytivé rty –, došel by nejspíš právě k Pat McGrathové. Až si příště budete kupovat „novinku na trhu“, třeba ultra měňavý rozjasňovač nebo sametově matnou rtěnku od kterékoli značky, vzpomeňte si na ni. U zrodu nových, lepších produktů totiž nejspíš byla Pat.