Musíte vypadat přirozeně, ne jako maska, říká nejlepší vizážistka světa

Angličanka Pat McGrathová začala svou hvězdnou kariéru před dvaceti lety. Bez potřebného vzdělání, absolvovala pouze kurz uměleckého líčení, se vypracovala až na absolutní vrchol.

Fotografové jako Steven Meisel, Peter Lindbergh i legendární Helmut Newton by své obdivuhodné snímky bez Pat neudělali. Giorgio Armani jí vděčí za úspěch své dekorativní řady, kterou pomáhala vytvářet. Od roku 2004 je globální kreativní ředitelkou kosmetické divize Procter&Gamble a čtyřikrát ročně vyráží na všechny hlavní týdny módy včetně nejluxusnějších přehlídek haute couture. Mezi tím stačí líčit na obálky prestižních časopisu, reklamní kampaně nejvyhlášenějších módních značek a celebrity v čele s Madonnou, Jennifer Lopezovou či Scarlett Johanssonovou.

Jste na absolutním vrcholu, jakého může vizážista dosáhnout. Stále vás vaše práce i po dvaceti letech naplňuje?

Rozhodně! Vše, co dělám, dělám stále s obrovskou vášní, ať již se jedná o přehlídky, nebo focení. Nikdy se nenudím, ani se nudit nemůžu, vše se neustále mění, a pokud vás baví oblečení a líčení, nikdy nemáte dost.

Líčení od Pat McGrathové pro sezonu jaro - léto 2014 na přehlídce Givenchy a Dolce&Gabbana

Kdy přišel zlomový okamžik ve vaší kariéře?

Těžko říct, nikdy jsem si neřekla: To je ono, dokázala jsem to. Všechno přicházelo postupně. Začala jsem pracovat pro různé časopisy jako Face, i-D, Glamour a pak najednou pro francouzskou Vogue, pak přišla kampaň pro značku Jil Sander, poté přehlídka Prada... Víte, já říkám jednu věc: V módě platí, že jste jen tak dobří, jak dobrá je vaše poslední práce.

Co vám pomohlo dostat se na pozici nejvlivnější vizážistky na světě?

Vždy dělám jen to, o čem jsem přesvědčená, že je správné. V tomto oboru dlouho vyděláváte jen malé peníze, móda si žádá vysoké nasazení. Musíte svou práci opravdu milovat. Já jsem vždycky pracovala s radostí. Ta mě nikdy neopustila, což považuji za zásadní.

Co vás baví víc – módní přehlídky, nebo focení pro časopisy?

Jsem Blíženec, baví mě změny, takže si užívám přehlídky i časopisy. Baví mě, jak každý den přináší něco jiného. Nikdy nevíte, co můžete čekat. V módě žádný den není stejný. Bože, stále nemůžu uvěřit, jak skvělou práci jsem si vybrala.

Očima autorky Setkání s žijící legendou byl skvělý zážitek. Na evropském kongresu P&G Vision House představila Pat McGrathová nové trendy a i přes náročný program neustále hýřila energií, ať bylo pozdě večer po přehlídce, nebo brzy ráno během rozhovoru. Čiší z ní obrovská radost a zájem o dění kolem. Během pár minut zjistíte, proč ji všichni tolik zbožňují. Je to opravdová hvězda, ovšem bez hvězdných manýrů.

Kdy jste v sobě objevila tuto vášeň?

Mám to od své mámy, ona pořád zkoušela něco nového před zrcadlem. Dneska by z ní byla královna YouTube díky všem těm proměnám, které na sobě zkoušela.

Kdybyste se nestala vizážistkou, čím byste byla?

Kožní lékařkou nebo bych restaurovala staré obrazy nebo bych se stala historičkou umění. To by se mi líbilo.

Podíváme-li se na poslední přehlídky značek Dior, Louis Vuitton, Valentino, Dolce&Gabbana, Gucci, Calvin Klein či Versace, všechny spojuje vaše jméno. To je spousta práce a kreativity.

Nikdy neudělat to samé, to je pořádná výzva, že? Když pracujete s takto talentovanými návrháři, jak byste mohli vytvořit pokaždé stejnou přehlídku? Proč by na každé show měly být kouřové oči? Proč by každá modelka měla mít rudou pusu? Móda a trendy mají být zábavné a neustále v pohybu. Pro mě je výzvou vytvořit pokaždé zcela jiný vzhled.

Jak moc zasahujete do módních přehlídek?

Hodně se zapojuji do tvůrčího procesu. Společně s návrháři se díváme na látky, klíčové barvy. Snažím se vždy najít, co se skutečně odehrává v mysli návrháře, kdo je jeho vysněná žena. A nemusí to být vždy konkrétní jméno, ale třeba jen obraz či velmi abstraktní představa. Poté přichází na řadu hodně testování a hledání správného vzhledu. Během toho zkoušíme hodně produktů a barev.

Dior v podání Pat McGrathové - rok 2003 a jaro - léto 2014.

Co je základem krásy a líčení? Pravidlo číslo jedna?

Jednoznačně dobrá pleť. Ženy by jí měly být posedlé. Máte-li krásnou pokožku, víc už nepotřebujete. Také je dobré to s líčením nepřehánět.

To říkáte vy, která jste se proslavila extravagantním líčením, latexovým obočím a křišťály na rtech?

Ano, tvář by měla působit přirozeně a ne jako maska. Na přehlídkách a focení jdeme do extrémů, ale v každodenním životě vypadá líčení jinak. Díky časopisům a sociálním sítím se dnes ženy umí opravdu dobře líčit, mají mnohem lepší znalosti a vkus. Dnes všichni máme obrovské možnosti, stačí se podívat jen na počet stránek s líčením v časopisech! Sama jimi neustále listuji, vytrhávám si obrázky produktů, které mě zaujaly. Přitom mám 20 000 tašek s líčidly a stále to není dost.

Kdybyste si měla vybrat pouze jedno jediné dokonalé líčidlo, co byste zvolila?

Řasenku, žena nemůže existovat bez řasenky! Na řadě přehlídek jsme ji nepoužívali, aby vynikl efekt přirozené pleti, ale ve skutečném životě, pro skutečné ženy vždy chci krásné, tmavé a natočené řasy.

Mluvíte často o krásné pleti, prozradíte nějaké triky a tipy?

Důležité je najít si správný make-up, který není příliš těžký. Můžete jej namixovat s krémem a vytvořit si vlastní BB nebo CC krém. Skvělý je primer, který pokožku vyhladí, minimalizuje póry a prodlouží efekt make-upu. Doporučuji také nepudrovat celý obličej, nechat lícní kosti bez pudru, efekt vypadá přirozeně a svěže.

Spousta lidí se ptá, proč děláte extrémní líčení na přehlídkách, které ale nejde nosit v běžném životě. Co byste jim řekla?

Podíváme-li se na trendy na příští jaro - léto, máme tu tmavé obočí, u Diora jsme dělali zlatá víčka i obočí, pro Victorii Beckhamovou nahé líčení. Nikdo si samozřejmě nemyslí, že budete po ulici běhat se zlatými třpytkami na očích. Stačí použít trochu hnědého stínu a trošičku tekutého zlatého a řasenku. Stejné to je s trendem masivního obočí, stačí ho jen lehce ztmavit tužkou. Vyberte si z přehlídek to nejlepší, co se vám nejvíce líbí. Určitě modelky nekopírujte kompletně.

Vy sama se v soukromí líčíte?

Stačí mi minuta, dvě. Nanesu make-up stejně jako bych si dávala krém, trochu barvy na tváře a pak spoustu řasenky. Na den to stačí.

Prozradíte na závěr nějakou radu pro ženy, které chtějí mít dokonalé líčení?

Jen jednu? To je těžké. OK, vím - užijte si to, nebojte se líčidel. Experimentujte, vždycky se přece můžete umýt.