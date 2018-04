Paštiky: raději než kupované vyzkoušejte domácí

Co jste o nich nevěděli... Nejpopulárnější je paštika určitě u Francouzů, místní kuchaři totiž dovedli tento pokrm k naprosté dokonalosti. Původ názvu najdeme ale, kdo by to řekl, u Italů. Název paštika (německy Pastete, francouzsky paté) totiž pochází z italského označení těsta - pasta. Na samém vrcholu obliby labužníků celého světa stojí rozhodně delikatesy z husích či kachních jater. Jejich vynález se připisuje štrasburskému šéfkuchaři Jeanu-Pierru Klausovi. Díky jeho paštikám, připravovaným z tučných jater překrmovaných hus, je už od 18. století Štrasburk považován za Mekku těchto pochoutek.