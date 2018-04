Domácí paštika z kuřecích jater s brusinkovou omáčkou

Paštika rozhodně nepatří mezi nejsložitější pokrmy. Potřebujete jen trochu času, díky němuž získáte pochoutku na několik snídaní či večeří. Možná vám také připomene dávno zapomenuté chvíle, kdy domácí paštiku vyráběla vaše babička.

Játrovou pochoutku můžete podávat třeba s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem jako předkrm. Skvěle chutná ale i jen tak namazaná na rohlíku nebo chlebu. Paštiku můžete také věnovat jako jedlý vánoční dárek, případně ji servírovat o silvestrovské noci. V chladu vydrží přibližně týden.

Jemná paštika s ořechy a pepřem

500 gramů kuřecích jater

150 gramů másla + 80 gramů másla na zalití

1 větší cibulku

2 stroužky česneku

panák slivovice (nemusí být)

80 ml smetany

pepř, sůl

ořechy, zelený pepř

1. Játra důkladně propláchneme pod tekoucí vodou a očistíme. Odstraníme veškeré blanky a žilky a nakrájíme je na malé kousky. Cibulku také nakrájíme.

2. Lžíci másla rozpustíme na pánvi a začneme smažit cibulku. Když zesklovatí, přidáme játra. Nesolíme. Osmažíme je doměkka, trvá to přibližně 8 minut. Zalijeme slivovicí a necháme vypařit.

3. Směs necháme vychladnout a dohladka umixujeme se změklým máslem a smetanou. Dochutíme solí a pepřem. Promícháme s kuličkami zeleného pepře, para ořechy, případně bylinkami a dalšími surovinami. Přelijeme do misek (můžeme použít menší na jednotlivé porce, nebo jednu větší).

4. Celou horní plochu zalijeme teplým (rozpuštěným) máslem, lepší bude přepuštěné. Necháme zatuhnout v lednici do druhého dne.

3 paštikové tipy:

Směs na paštiku nemixujte příliš dlouho, aby se nepřehřívala. Používejte spíše krátké pulsy.

Se smetanou opatrně: raději ji přilévejte postupně, aby paštika nebyla příliš tekutá.

Do paštiky můžete přidat také bylinky, skvěle se hodí třeba šalvěj nebo tymián. Neváhejte také s použitím sušených brusinek, mandlí apod.

Paštiku můžete servírovat s brusinkovou omáčkou, která skvěle rozvine její chuť a spolu s opečenými tousty nebo čerstvým chlebem vytvoří lahodnou symfonii na vašem jazyku.

Brusinková omáčka

100 gramů čerstvých brusinek

50 gramů javorového sirupu

50 ml vody

50 ml červeného vína

Brusinky nasucho osmažíme na pánvi. Jakmile rozpuknou, přidáme sirup, vodu a víno. Necháme zredukovat. Omáčku podáváme horkou.

TIP: Jemnější omáčku získáte tak, že ji rozmixujete tyčovým mixérem dohladka.