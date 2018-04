Pasivní kouření může být příčinou cukrovky

Američtí vědci přišli na to, že riziko nesnášenlivosti glukózy je nejvyšší u kuřáků. Nekuřáci, kteří však cigaretový kouř nechtěně vdechují, jsou na tom podle studie v podstatě stejně jako kuřáci.

"Tyto závěry podporují teorii o aktivním i pasivním kouření, které vede k rozvoji nesnášenlivosti glukózy u mladých lidí," řekl Thomas Houston z lékařského centra v Birminghamu v Alabamě.

"Zjistili jsme, že pasivní kouření u lidí, kteří v životě nekouřili, je novým rizikovým faktorem k získání této nemoci," dodal Houston.

Lidé, kteří trpí nesnášenlivostí glukózy, mají zvýšenou hladinu cukru v krvi. Jejich tělo sice stále vyrábí inzulin, ale jeho množství je nedostatečné, aby mohlo efektivně kontrolovat celkovou hladinu cukru.

Houston a jeho tým se zaměřili na sledování dopadu kouření na více než 4500 mužích a ženách ze čtyř různých amerických měst, kterým bylo víc než 15 let. Zprávu pak zveřejnili v internetovém magazínu British Medical Journal.

Podle studie byli kuřáci nejrizikovější skupinou (27 %), u které se vyskytovala nesnášenlivost glukózy. U nekuřáků, kteří však dýchali cigaretový kouř, bylo riziko sedmnáctiprocentní. U nekuřáků, kteří neměli kontakt s kouřem, bylo riziko vzniku cukrovky dvanáctiprocentní, u odnaučených kuřáků pak čtrnáctiprocentní.

Podle vědců jsou navíc běloši k chorobě náchylnější než například afroameričané.

Vědci upozorňují, že kouř vdechovaný nekuřáky, obsahuje stejně škodlivé látky jako vdechují kuřáci. Rozdíl je pouze v různé teplotě a rozdílných podmínkách vdechování kouře. Některé látky tak mohou být ještě víc toxické.

"Pokud by jeden z koncentrovaných toxinů napadl slinivku, která produkuje inzulin, mohlo by to vysvětlovat nově objevenou statistiku," prohlásili vědci.