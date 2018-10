Hravý doplněk pro každou příležitost. Vyzkoušejte pásek čtyřikrát jinak

Marně hledáte oživení vašeho oblíbeného outfitu? Vyzkoušela jste už všechny brože a náhrdelníky? Pak by vás mohl zachránit elegantní pásek. Je typickým ženským doplňkem a dokáže okoukaným šatům nebo oblíbené sukni dodat novou šťávu.

„Ideální je pásek, který zvýrazňuje ženskou postavu, především pas. Proto si myslím, že nosit pásek na bocích je už trošku passé. Protože ať je široký nebo tenký, tak jedině v pase udělá ty správné křivky,“ vysvětluje stylistka Gábina Koutská ze Zootu. Barva doplňku může být kontrastní nebo se naopak shodovat s barvou bot či barvou kousku, na který ho dáváme.

Velmi zajímavě vypadá pásek například v kombinaci s kalhotovým kostýmem. Nebojte se ho nosit i přes kabát. „Široký pásek můžete dát nejen na sako a na šaty, ale i na kabát. Je to takový influencerský, blogerský styl, který však působí elegantně a můžete v něm vyrazit do práce, na pivo nebo na rande,“ říká Gábina Koutská.

Dodává, že nemusíte nutně sahat po širokém pásku, na půvabu vám přidá i úzká verze. Pozor však, pokud byste chtěli doplněk použít na volnější typ saka. To by podle stylistky nedopadlo dobře. „Nepřepásáváme zásadně oversize saka, pánského volného střihu s velkýma rameny, ale vždy jen vypasované střihy,“ varuje.

Doplněk bude slušet ženám s typem postavy hruška, vyvarovat by se ho naopak měly ženy s větším bříškem, protože by je opticky ještě více rozšířil. „Co také nedoporučuji, je nosit pásek do pasu ženám s velkým poprsím, protože ho ještě více zmohutní. I když krásně vyrýsuje pas, u velkých prsou to zkrátka nevypadá dobře,“ uzavírá stylistka.