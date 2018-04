Partnerskou krizi dovolená nevyřeší, říká psycholožka

ODPOVĚDI MARTY BOUČKOVÉ NAJDETE ZDE



ČTĚTE TAKÉ:

* Dovolená spolu, nebo zvlášť?



* 15 důvodů pro je na dovolenou s kamarádkou



* Hlasujte v anketě: Pojedete letos na dovolenou s partnerem nebo bez?



"Partnerskou krizi dovolená nevyřeší," napsala Boučková také čtenářům na téma dovolená psycholožka, která se domnívá, že vždy záleží na dohodě. "Snazší to samozřejmě mají ti, kteří se hledali a našli podle klíče ´vrána k vráně sedá´ a mají tedy mnoho podobného. Ti, co ctí motto ´protiklady se přitahují´, to už tak snadné mít nemusí a domluva může být komplikovanější."

Nechce k moři? Nechte ho doma

„Když děti odrostou, nebo má každý z partnerů jinou představu o trávení volného času, není třeba toho druhého přemlouvat, aby s vámi jel do Bibione, když ho to táhne na ryby do Norska. Proč se má on nudit na dece nebo vy být obětí komárů, když můžete jet každý jinam? Zásadou č. 1 pro skutečně účinnou dovolenou je nenutit a nenechat se nutit do něčeho, co nás netěší.“

Svatební cesta do Jiljí

„Říká se, že dva lidé se nejlépe poznají na první dovolené. Pravda je však trochu jiná: i každé další společné prázdniny jsou pro vztah zátěžové a stresující, protože do hry přibývají další faktory jako děti, partnerská krize nebo rozdílnost zájmů. I když ale oba milují lezení po horách nebo opalování, je dobré mít předem jasný plán. Předejdete tím zbytečným nervům, zklamáním nebo výčitkám.“

Pošlete děti na tábor nebo k babičce

„Pokud denně odcházíte do práce za svítání a se smrákáním se z ní vracíte, máte asi pocit, že byste s dětmi měla strávit veškerý volný čas. Přesto vězte, že se nic strašného nestane, když je v létě na týden či dva pošlete na tábor (ve školním věku jim naopak společnost vrstevníků svědčí) a budete se věnovat pár dní jen svému vztahu s partnerem a odpočinku. Berete-li potomky s sebou na dovolenou, pak si zkuste předem rozdělit role, nebo zase skončíte v letu mezi plotnou a rozbitými koleny.,Svátečního‘ otce, jenž se s dětmi vídá jen u snídaně a večerníčka, pro jistotu předem upozorněte, že děti také kňourají, perou se a zlobí. Ať není nepříjemně překvapen.“