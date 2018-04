Úspěch partnerky si muži vykládají jako osobní selhání, tvrdí studie

Jsou to většinou maličkosti. Vyhozená figurka při hře Člověče, nezlob se, rychlá porážka v šachové partii, tři rozhodující smeče na volejbale a jeho jinak pohodová nálada se mění k nepoznání. Tedy obzvláště v případech, kdy na straně vítěze stojí jejich věrné polovičky.

Mužovo ego se v takové situaci staví do opozice, což nutí jeho ústa vypouštět poněkud úsměvné výkřiky jako "to není fér", "ty jsi to určitě hrála před tím" nebo "dneska mě hrozně bolí rameno". Ačkoli jsou podobné scénky často k pobavení, nový výzkum ukázal, že mužská soutěživost může mít negativní vliv nejen na vztah, ale především na jejich vlastní sebevědomí.

Její úspěch, moje selhání

Nedávná studie, jež byla provedena na předních univerzitách v Nizozemsku a USA, poukázala na zajímavý fenomén. Pět různých experimentů, kterých se účastnilo přes osm set respondentů, odhalilo, že mužovo sebevědomí je v ohrožení, je-li jeho partnerka úspěšná.

"Samozřejmě se rozumí, že muž se pravděpodobně bude cítit ohrožen, když ho jeho partnerka porazí v nějaké soutěži - například jde-li o to, kdo dříve zhubne," komentuje studii její spoluautorka, doktorka Kate Ratliffová z University of Florida, a zároveň dodává: "Náš výzkum však prokázal, že muži si úspěch své partnerky vykládají jako vlastní selhání."

Ona je lepší než ty!

Celý výzkum byl v podstatě založen na triku. Do studie byli zapojeni heterosexuální partneři, kteří nejdříve podstoupili krátký test, jenž byl zaměřen na schopnost řešit problémy. Jednotliví účastníci ke svým výsledkům však neměli přístup a pouze jim bylo řečeno, jak dopadly jejich polovičky.

Někteří se tak například dozvěděli, že jejich partneři či partnerky se umístili mezi 12 % nejlepších či 12 % nejhorších uchazečů (což samozřejmě bylo smyšlené). Teprve po doručení této informace vědci začali testovat to, o co skutečně měli zájem: změny v sebevědomí.

Nejsem dost dobrý

Bylo to tato fáze studie, která odhalila, že muži jsou úspěchem partnerky frustrováni. Vědomi si skóre svého protějšku měli všichni uchazeči vybírat slova, kterými by se nejlépe popsali. Muži, kterým bylo řečeno, že jejich partnerky v testu neuspěly, většinou volili velmi pozitivní slova – jako skvělý či vynikající. Ovšem muži, kteří si mysleli, že jejich ženy v testu zazářily, vybírali slova podstatně negativnější – jinak řečeno: jejich sebevědomí utrpělo ránu.

Ženská perspektiva: těším se z jeho úspěchu

Na celé studii je také zajímavá skutečnost, že ženy tato situace nějak neovlivnila. Přestože do výzkumu byly zapojeny úplně stejným způsobem, vědci nezjistili téměř žádné poklesy v jejich sebevědomí. Ačkoli tedy žena věděla, že její partner v testu uspěl, a údajně dopadl mnohem lépe než ona samotná, jeho skvělý výsledek pro ni nebyl žádným důvodem, proč mít o sobě horší mínění.

Šach mat

Co z toho pro nás vyplývá? Jsme nejen v mnohém lepší než muži, ale případná prohra nás nedokáže rozhodit. Samozřejmě je však nutné zmíněnou studii brát s jistým nadhledem. Výsledky se nemusejí vztahovat na všechny a ne každý muž se cítí ohrožen, je-li jeho partnerka úspěšná. Když však budete znovu sbírat šachové figurky, které váš partner vztekle rozházel po podlaze, můžete se uklidnit myšlenkou, že se nezlobí na vás, ale sám na sebe.