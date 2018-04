Vynesl partner odpadky nebo nakoupil? Miluje vás, tvrdí studie

Sen o romantice

Můžou za to romantické filmy. Ve snaze získat ženu svého srdce hlavní hrdinové zkouší všemožné způsoby, jak ji přesvědčit o své nehynoucí lásce. Dojímavé scény potom ukazují žádosti o ruku při fotbalovém utkání, tisíce rudých růží zaslaných dívce do kanceláře, obří zamilované nápisy vykreslené na modrou oblohu. Jasné a zřetelné MILUJU TĚ potom dominuje snad každému happy endu, šťastný pár ve vášnivém objetí mizí za závěrečnými titulky.

Mužský slovníček postrádá zamilované výrazy

Realita je však poněkud odlišná. Ne, že by do mužského slovníčku romantické výrazy nepatřily - ale rozhodně mu nevévodí. Alespoň k takovému závěru dospěla studie doktora Koryho Floyda zveřejněná v Psychology Today, který v současnosti přednáší na Státní arizonské univerzitě ve Spojených státech. Podle něj se muži k vyznávání lásky příliš nehrnou, a to zejména tehdy, kdy by své pocity měli explicitně vyjádřit.

Výzkum psychologa Floyda se zaměřoval především na to, jakým způsobem muži pracují se svými emocemi v přítomnosti svých kamarádů. Na rozdíl od žen, které si běžně povídají o tom, jak si váží přátelství, si muži do takových konverzačních výměn nepouštějí. Dle výsledků výzkumu lze podobné rozdíly sledovat i na úrovni neverbální komunikace: i dobří kamarádi se objímají méně často než přítelkyně, které se seznámily teprve nedávno.

Činy jsou mocnější než slova

Ovšem slova či řeč těla jsou jen jednou z mnoha možností, jak dát city najevo. "Můj výzkum ukázal, že muži emoce vyjadřují chováním, nikoli verbálním projevem," upozorňuje doktor Floyd. Jeho studie například odhalila, že muži jen výjimečně řeknou svým kamarádům, že je mají rádi.

"Náklonnost však muž vyzná jednoduše tím, že ke sledování hokeje přinese chipsy a pivo", komentuje poznatky z pozorování Kory Floyd.

Jak dále potvrzuje jeho analýza, podobný přístup uplatňují muži ve vztazích. Namísto romantických vzkazů na ledničce či šeptání zamilovaných slovíček do ucha muž raději volí cestu činu.

Podle zmíněného výzkumu by však ženy neměly očekávat, že se bude jednat o jednoznačný akt lásky. Taková vyznání budou schovaná za jednoduchými úkoly. Zajel váš partner s autem do myčky? Vyměnil zimní pneumatiky? Vynesl koš? Přijel s nákupem a přivezl vám váš oblíbený druh kávy? Je to jasné: miluje vás.

Ztraceno v překladu

I další studie potvrzují, že muži s podobnými vyznání lásky rozhodně nešetří. Například výzkum, který se uskutečnil v USA a po třináct let sledoval chování zadaných párů, zjistil, že co se týče chování, muži pomocí činů dávají náklonnost častěji najevo než jejich, běžně upovídané, partnerky. Háček však spočívá v tom, že jejich zdánlivě neromantické konání je nejprve potřeba naučit se "číst".

"Robert řekl, že mě miluje jen jednou, a to pomocí e-mailu", svěřuje se třicetiletá Simona. "Bylo to na naše páté výročí a já se dožadovala nějakého hezkého překvapení. Jakmile jsem si však jeho slova lásky přečetla, došlo mi, že to vlastně slyšet nepotřebuju. Uvědomila jsem si, že mi mnohem víc záleží na malých věcech, které ukazují, jak moc mě Rob má rád. Je to tehdy, když koupí zubní pastu, která mi dojde. Nebo když poseče trávník i za plotem. Vím, že když mi oloupe pomeranče, říká tím, jak moc mu na mně záleží."

Romantiku hledejte v ledničce

Simonin překlad mužského přístupu k vyznání lásky jen schvalují závěry popsaných studií. Doktor Floyd například dodává, že výsledky výzkumu s pravidelností aplikuje i v psychologické poradně. "Svým klientkám radím, aby se namísto snahy přimět partnera k větší citové otevřenosti soustředily na jeho chování, které jim dříve unikalo," říká psycholog. Pořádně se tak rozhlédněte kolem sebe – máte připraveny lyže na zimu, v ledničce je čerstvé máslo a dveře konečně přestaly vrzat? Gratulujeme. Právě jste se dočkaly svého romantického happy endu.