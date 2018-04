Paroubkova partnerka: Na muži je nejvíc sexy mozek

Jak zareagovali vaši známí, když se o vašem vztahu začalo psát?

Dorazila spousta esemesek. Od kamarádů, kolegů, ozvali se i někteří velvyslanci. A všechny ty zprávy byly povzbuzující. Mnohokrát tam stálo: Petro, držíme ti palce, budeš to potřebovat.

Přemýšlíte o tom, co prožívá Zuzana Paroubková?

Samozřejmě. Přemýšlím. Lhala bych, kdybych řekla, že se necítím trapně a provinile a je mi to příjemné. Nemůžu říct, že rozumím tomu, co cítí, protože nejsem v její situaci, ale myslím na to.

Víte, jakou otázku si lidé v souvislosti s vámi teď kladou nejčastěji?

Co ona na něm vidí?

Přesně. Jak to, že tak atraktivní mladou ženu zaujme člověk, který není právě symbolem mužské krásy?

Pro mě je na muži nejdůležitější intelekt. Pokud ho nemá, budu si s ním klidně povídat v kavárně, ale nemíním s ním trávit celý svůj volný čas. Na to jsem náročná. Nejvíc sexy na muži je mozek.

Chcete vědět více ? Celý rozhovor s Petrou Kováčovou najdete ve čtvrtek v Magazínu MF DNES.

Jak si představujete svůj život za deset let?

Budu pořád pracovat. Doufám. Možná pak nebudu už tlumočit. Tlumočník je nástroj a já bych za sebou ráda něco zanechala. Mám nějaký projekt v hlavě, ale zatím o tom nechci mluvit. Vím, jak bych chtěla zestárnout – v Řecku, v penzionu u moře. Mít revma a jako stará babička chodit odpoledne do kavárny na pobřeží.

Jiří Paroubek potřebuje tlumočníky? Bez nich se nedomluví?

Umí velmi dobře anglicky a německy. Dost na to, aby si sám zajistil běžnou agendu. Ale je to profesionál, a proto si najímá tlumočníky. To dělají i ti, kteří umí anglicky skvěle.

Proč?

Například aby měli víc času rozmyslet si správnou odpověď.