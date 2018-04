Paroubkova milenka: Nohy na stůl? To je neslušné

HLASUJTE: Je Paroubek sexy?



„Všichni moji přátelé vědí, že mám ztišené vyzvánění, a tak jim vždycky volám zpátky. Když jim hovor náhodou vezmu, jsou dost zaskočení. A zásadně nezvedám neznámá čísla!“ varuje.

Termín rozhovoru jsme proto nakonec domluvili esemeskami. Hodinové focení pro Magazín MF DNES přečkala s trpělivostí profesionála. Sama ochotně zapózovala bez bot vleže na podlaze.

„Tak vám ukážu, jak pracuji doma,“ řekla Kováčová při vzniku snímků s naučnými slovníky. Odmítla jedinou prosbu -dát nohy na stůl, je to prý neslušné.

Po celou dobu focení jí asistovala kamarádka, která jako by plnila funkci mediální poradkyně. Že by prodloužená ruka šéfa ČSSD Jiřího Paroubka? Na tuto otázku se však Petra Kováčová zamračí.

„Jako že by přišel a přikázal:,Dělej přesně tohle!?‘ Aby to jako měl pod kontrolou? To v žádném případě. O to se postarám sama,“ říká sebejistě.



Jaká je Petra Kováčová?

Prostě jedničkářka Je atraktivní, inteligentní. A proto si udržuje odstup. Když spolu domlouváme termín a témata rozhovoru, píše: "Osobní otázky bych vynechala. Můžeme mluvit o mých zájmech, divadle, politice a anglosaské a ruské literatuře."

Anglosaská literatura není právě můj obor - což jí přiznám. Bystře odpoví: "Do rána stačí přečíst Moby Dicka v češtině." A přidá smajlíka.

Aha, takže je i vtipná. Kniha Moby Dick od Hermana Melvilla se totiž svým rozsahem řadí někam mezi Bibli a Zlaté stránky.

A pak už si spolu povídáme. Petra ze sebe sype jednu větu za druhou, sotva se stačí nadechnout. Když se jí ale zeptám, jak má v telefonu uloženého Jiřího Paroubka, zabrzdí a podezřívavě se na mě zadívá. "Tuhle otázku jste měli v rozhovoru s Lucií Talmanovou. Trošku ohrané, ne?" pokrčí čelo. "Poslyšte, vy máte opravdu dokonalý přehled!" kroutím hlavou.

"Tlumočník musí být připravený na všechno. Když dostanu zakázku od nové firmy, pečlivě si o ní všechno nastuduju. Klidně i produkci jaderných paliv," směje se.