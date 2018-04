Pařížské trendy na jaro: sex-appeal a posedlost květinami

Angličanka působící v Paříži Stella McCartney září optimismem, čtvrté těhotenství jí velmi svědčí, což je patrné nejen na ni samotné, ale především na její tvorbě.

Její jarní kolekce pro rok 2011 vyzařuje dobrou náladu, mladistvý styl a eleganci pro ni typickou. Pro novou sezonu se Stella rozhodla pro decentní délku sukní a úzké kalhoty v kombinaci s volným vrškem, což dělá z nejnovější kolekce ideální základ garderóby pro každodenní nošení. Nic extravagantního, vulgárně provokativního, ale čistě nositelné oblečení, od prvního do posledního kousku.

Stella, jejíž tvorbu můžete znát také díky linii sportovního oblečení Adidas, tentokráte opustila svou typickou barevnou paletu béžových a šedých odstínů a vrhla na se radostné tóny nebesky a blankytně modré, zářivé bílé. To vše ještě zdůraznila barvami tropického ovoce, které se ostatně stalo hlavním motivem jarních potisků.

"Byla úžasná, vždycky je," prohlásil pyšně hudebník Paul McCartney, který svou dceru podporuje od samotného počátku její kariéry.

Pokud byste si měly pořídit jen jednu jedinou věc, pak rozhodně sáhněte po sněhově bílém kalhotovém kostýmu s dlouhým kabátem bez rukávů. Tento model je inspirovaný tradičním uměním pánských krejčí z Anglie a představuje čistou esenci dokonalé elegance.

Decentní a elegantní Yves Saint Laurent

Francouzský módní dům Yves Saint Laurent, kterému nyní šéfuje Ital Stefano Pilati, představil jarní kolekci složenou z ikonických kousků, kterými Saint Laurent navždy změnil dámský šatník.

Pilati se vrátil ke slavnému oblečení, jehož originály byly k vidění na retrospektivní výstavě v Paříži, a navrátil mu lesk a pozornost. Ovšem bez zbytečné sentimentality. Dodal navíc aktuálního ducha a velmi moderní vzhled. Tvoří tak perfektní kombinaci pro současné ženy dbající na módní trendy, aniž by si jimi nechaly poznamenat vlastní nadčasově sofistikovaný styl.

Pilati vytvořil dokonalou siluetu smyslné ženy, aniž by se uchýlil k lacinosti. Sex-appeal v jeho pojetí je velmi decentní, elegantní a nikterak křiklavý.

Když ukáže nahou kůži, pak v překvapivý moment. Křivky těla zdůrazňuje s pomocí přesně padnoucích střihů. Oblečení tak tvoří jakousi druhou kůži, ve které se cítíte pohodlně.

V barvách se Pilati značně odlišuje od očekávaných zářivých a jemných odstínů. Používá převážně temně modré hedvábí, černý satén a hřejivě oranžový šifón.

V jarní kolekci nechybí halenky s výraznými mašlemi, pouzdrové sukně, overaly, romantiku 70. let dokreslují květinové aplikace a šaty s volánky. Ztělesnění dokonalosti v tomto případě představuje černá kombinéza s rafinovanými průstřihy odhalující paže a široké nohavice, které pouze dávají tušit, jak dlouhé a sexy nohy skrývají.

Hravý Dior

Smysl pro humor a nadsázku rozhodně není cizí Johnu Gallianovi, který již 13 let pracuje jako kreativní ředitel módního impéria Dior. Dokázal to opět během přehlídky jarní kolekce této značky. I když se za léta působí v baště tradiční francouzské elegance notně zklidnil, rozhodně neupadl do stereotypu a nudy. Svědčí o tom výrok slavné tanečnice z 50. let Bettie Page: "Nikdy jsem nebyla dívka od vedle". Galliano si ho vybral jako ústřední motiv nové linie. Sexy, provokativní, mladé, rozpustilé, hravé, i tak se dají popsat modely roku 2011 nesoucí jméno Dior.

Posedlost květinami Galliana od podzimní haute couture kolekce neopustila, a tak se jarní linie luxusní konfekce květy jen hemží. O zářivých barvách ani nemluvě. Žlutá, růžová, oranžová, modrá, tyrkysová, zelená, červené a fialová jsou jen malým zlomkem z mimořádně pestré barevné palety.

Jeho představa o tichomořském ostrově tak nabízí skutečných obrysů a nostalgickou náladu bez kapky smutku a dotvoří mistrovský mix dámských a pánských prvků.

Parky, kožené kabáty a námořnické čepice tu ostře kontrastují s romantickými potisky hedvábných a bavlněných šatů, přičemž společně utvářejí jedinečný, perfektně ladící celek.