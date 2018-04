Paříž zažila večírek roku

Ten večer do francouzské metropole přijeli všichni, kdo něco znamenají ve světové módě, a pětihvězdičkové hotely v centru Paříže neměly jediné volné místo. Přímo v centru města, na slavné promenádě Champs-Elysée, před týdnem otevírala firma Louis Vuitton (LV) svůj největší obchod na světě.

Fanoušci dobře věděli, že když uspořádá slavnostní party Louis Vuitton, hvězdná sestava bude stát za to ­– proto se u červeného koberce tísnili už od dvou hodin odpoledne. Mezitím uvnitř probíhaly poslední přípravy: šampaňské Moet muselo být správně vychlazené a kuchaři pracovali na exotických chuťovkách.



První várka hostů začala přicházet už v šest odpoledne. Na pozvánkách měli napsáno VVIP, tedy „Very Very Important Person“ neboli v překladu „Velmi, velmi důležitá osoba.“ Z hlediska Louis Vuittona takové označení z české delegace unesla jen manželka bývalého českého prezidenta Dagmar Havlová. Ta s sebou vzala svoji dceru Ninu a obě dámy, ověšené malými kabelkami s logem LV byly mezi prvními, kdo červeným kobercem po šesté hodině prošel. Byly sice mezi prvními hosty, ale nebyly prvními Češkami – tento primát jim vzala modelka Eva Herzigová. Naše nejslavnější supermodelka v historii dorazila na otevření se svým přítelem Gregoriem, a na pozdější afterparty v Le Petit Palais překvapila všechny tím, že to byla ona, kdo s velkým fotoaparátem v ruce fotil ty ostatní.

Velký rozruch vyvolala hollywoodská herečka Salma Hayeková. Drobnou Mexičanku v rozpustilých šatech uvítal sám šéf Louis Vuittona Yves Carcelle. Na druhý den ji čekal velký skandál: do Paříže za ní totiž přijel na večeři britský herec Jude Law. To by nebylo nic neobvyklého, kdyby se Law před nedávnem neudobřil se svou snoubenkou, herečkou Siennou Millerovou, za to, že jí byl nevěrný. Millerová se o jeho schůzce s Hayekovou dozvěděla a do Paříže přijela stropit Lawovi žárlivou scénu. Salma Hayek se tak postarala o neslavný konec nejpopulárnějšího britského páru.

Ani ona však nebyla nejsledovanější celebritou téhle párty. Ani britský zpěvák a organizátor dobročinných koncertů Bob Geldof, ani Karen Mulderová alias agentka Scullyová ze seriálu Akta X, ani modelka a dcera slavného rockera, Jade Jagger. Tou hlavní osobou se stala herečka, která už se dlouho neobjevila v žádném pořádném filmu, ale zato se nedávno stala nejnovější tváří Vuittona. Když na červený koberec vstoupila hlavní představitelka filmu Základní instinkt Sharon Stoneová, uvítal ji sám prezident skupiny Louis Vuitton Moet Hennessy Bernard Arnault. Než ji stihl osobně provést po sedmipatrovém domě Vuittona, přidal se k nim narychlo ještě francouzský ministr kultury. Politické body se holt na celebritách pracně nahánějí i ve Francii.

Favoritkami fotografů ale byly úplně jiné tváře. Čerstvě rozvedená Uma Thurmanová, kterou čeští diváci znají z filmového hitu Kill Bill, jim předvedla i pár netradičních póz a šéfa Vuittona, Yvese Carcella, tak ze srdce rozesmála.

Až skoro nakonec přispěchala drobná Winona Ryderová. Vzhledem k její pověsti bylo od vedení Louis Vuittona poněkud odvážné tuto mladou dámu pozvat. Herečka byla totiž před více než rokem odsouzena za krádeže zboží v obchodech a Vuittonův dům byl přímo napěchovaný volně ležícími luxusními předměty.

Při módní akci takové slávy nemohla chybět ani herečka Catherine Deneuve, kterou někteří považují za nejkrásnější ženu světa. Modla však od chvíle, kdy se naposledy objevila na veřejnosti, poněkud přibrala, což se nedá říct o návrháři Karlu Lagerfeldovi. Ten zhubl přes padesát kilo a na večírek dorazil v typických slunečních brýlích a netypických stříbrných rukavicích.

A objevila se tu ještě jedna česká celebrita. Tím, kdo si nemohl otevření největšího obchodu luxusní módní značky ujít, byl herec Marek Vašut. Ten byl s prohlídkou hotový poměrně rychle a zbytek slavnostního času si užíval v sedmém patře na terase, kde při vyhlídce na Paříž znalecky popíjel pravé šampaňs