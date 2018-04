Paříž vzkazuje: Nestyďte se za široké a oblé boky, návrháři je milují

Hlavní roli hrálo luxusní oblečení a doplňky, které se budou nosit v druhé polovině letošního roku.

Paříž je matkou módy, řadí se mezi její klasická centra a podle toho také jednotlivé přehlídky vypadají. Konzervativní prostřední metropole nad Seinou tradičně hostí především klasické francouzské značky jako Chanel, Dior, Lanvin, Louis Vuitton, Hermés, Givenchy a Yves Saint Laurent.

Michaelu Kociánovou objevili díky soutěži modelek Elite Model Look, dnes patří slovenská kráska mezi světové topmodelky. Pravidelně se objevuje mj. na přehlídkách módního domu Dior.

Ještě před pár lety bylo nemožné, aby se mezi tuto elitu dostal někdo mimo Francii. Dnes najdete na seznamu také italský módní dům Valentino, své kolekce tu ukazuje značka Alexander McQueen či třeba Libanonec Elie Saab.

Kolekce na sezonu podzim – zima 2012/2013 se nesou v duchu mistrovsky vypracované elegance určené pro ženy, které vědí, co chtějí, jsou si plně vědomé důležitosti své image a věk je nikterak netrápí. Nemají potřebu dokazovat někomu, že mohou být věčně mladé, o to víc však touží po jedinečnosti, rafinované svůdnosti a plně dávají přednost sofistikované eleganci.

Stejně jako v Miláně, i Paříž znovuobjevila krásu ženských boků a jejich svůdné oblosti. Zdůrazňují je a ty neexistující opticky vytváření s pomocí efektního řasení a rafinovaných střihů. Stejně tak to dělají s rameny, cílem je vytvořit dokonalou siluetu přesýpacích hodin, která vždy představovala ideální ženskou postavu.

Christian Dior

Bill Gaytten nemá jednoduchou pozici: musel nahradit na postu hlavního návrháře značky Dior geniálního Johna Galliana a po celý rok se vedou spekulace, kdo se s konečnou platností ujme vedení tradičního módního domu. Zatím navrhuje další a další kolekce včetně haute couture a vyvrací spekulace o svém novém šéfovi.

Pro novou luxusní kolekci zvolil téma jemné modernosti, v jednotlivých modelech spojil klasické diorovské prvky se současnými tématy. Důkaz klade na linii pasu a oblost boků s odkazem na křehkou krásu baletních tanečnic.

Louis Vuitton

Všichni milují Marca Jacobse, proto si jej francouzská značka proslavená svými kabelkami hýčká a plní každé jeho přání. Nejnovější přehlídkou opět nezklamal, když místo tradičního přehlídkového mola zvolil přenádherný historický vlak a elegantní sluhy doprovázející modelky nastylizované do retro stylu.



Víc než konfekci evokuje nová kolekce haute couture, a to díky mimořádné vypracovanosti, silnému motivu vrstvení a formě, která zcela zapadá do hektické současnosti. Jacobs si evidentně oblíbil dekadenci konce 19. století, dobu, kdy začínal Louis Vuitton svou vládu nad taškami a zavadly bohatých a slavných.

Chanel

To Karl Lagerfeld miluje vše mladé, futuristické a drze osobité a zbožňuje okouzlovat široké masy svými vizemi a touze po elitářském luxusu. Ne vždy se mu perfektně podaří vystihnout své touhy, tentokráte se trefil do černého. Z hlubin mořského světa se vydal do vesmíru, hvězdný prach mistrně zapojil do hry.

Již několikrát se Lagerfeld snažil dát klasickému chanelovskému kostýmu nový náboj, i v minulosti tu byla snaha po propojení saka, sukně a kalhot. Avšak až nyní multitalentovaný designér, fotograf a spisovatel tento pokus dotáhl do zdárného konce.

Alexander McQueen

Sarah Burtonová dělá svou práci pro Alexandra McQueena na jedničku, věrná nezaměnitelnému stylu zakladatele jde v jeho stopách a přitom do kolekcí vkládá svůj ženský pohled na svět. V podzimní kolekci se vrací k syrové, barbarské, zběsilé kráse slavné přehlídky z roku 2003, Sarah ji posunula ještě o notný kus dál.

"Budoucnost se většinou prezentuje jako drsná a chladná," řekla Burtonová, "já jsem chtěla lehkost, pocit, že se šaty vznáší." A to se jí skutečně povedlo s pomocí náročných technik a spousty použitého materiálu. Návrhářka předvedla skutečné kouzlo, neodolatelné večerní šaty a opulentní kabáty vás nenechají chladnými.

Lanvin

Sympatický Alber Elbaz se během svého desetiletého působení v čele módního domu Lanvin dokázal vypracovat a udržet si post jednoho z nejlepších návrhářů současnosti. Na tuto jedinečnou pozici se dostal přes velké překážky a jednu chvíli to vypadalo, že Elbaz vůbec nepatří mezi návrhářskou elitu. U Lanvin se našel a značka v něm získala skutečný poklad.

V podzimní kolekci vzdává designér hold ikonickým kouskům, které sám vytvořil. Intenzivně delikátní barevnou paletu nezle Elbazovi uzmout, on ví, jak s barvami nacházet tak, aby konečný výsledek zapůsobil luxusně, sofistikovaně a nikoliv levně a kýčovitě. I on zdůrazňuje oblost ženských boků a je jedině dobře, že se nedal na dráhu lékaře a místo toho se rozhodl dělat ženy krásnějšími pomocí rafinovaného oblečení. V tomto je skutečným mistrem.