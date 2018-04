Trendy z Paříže: módě vládnou celebrity, letušky i punkové princezny

Christian Dior

Kolekce legendárního módního domu patří každý rok mezi ty nejočekávanější – a ještě víc to platí od roku 2012, kdy se jeho kreativním ředitelem stal Belgičan Raf Simons. Mistr velkolepých siluet, originálních potisků a neobvyklých barevných kombinací tentokrát přišel se svou zatím nejstřídmější kolekcí.



„Je poklidná a velmi jemná – není na ní nic přehnaného. Nechtěl jsem žádné výrazné zdobení,“ prozradil serveru Style.com návrhář, který se prý inspiroval atmosférou léta na jižním pobřeží Francie, ale taky viktoriánskými kostýmy ze čtyřicet let starého filmu Piknik na Hanging Rock. Výsledek je minimalistický, svěží a „nositelný“.

Christian Dior, kolekce jaro - léto 2016

Louis Vuitton

Podobně čerstvý pohled přinesl před dvěma lety designér Nicolas Ghesquière do tradiční značky Louis Vuitton. Jeho přístup je maximalistický a dramatický: i tentokrát namíchal zdánlivě neladící styly, materiály, struktury, barvy a vzory. V kolekci, která je na jarní a letní sezonu až překvapivě temná a plná vrstev, propojil vysokou módu a pouliční styl tak, jak to umí jen on. A nezapomněl při tom ani na charakteristickou kostku.



Louis Vuitton, kolekce jaro - léto 2016

Chanel

Karl Lagerfeld si potrpí na pořádnou show. V posledních letech si navíc oblíbil tematické a interaktivní přehlídky, do kterých často zapojuje i své početné múzy – ať už jsou to modelky Cara Delevingne a Alexa Chungová, herečka Kristen Stewartová zpěvačka Rihanna nebo nejnovější přírůstek do stáje, šestnáctiletá dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradisové Lily-Rose.



Po sezonách, kdy diváky zavedl do supermarketu, do pařížské brasserie či na demonstraci za práva žen, se tentokrát návrhář přesunul na letiště. Modelky (a některé z divaček) proměnil v letušky i klientky „aerolinií Chanel“. V duchu tématu je oblékl do tvídových kostýmků, teplákových souprav a vrstvených outfitů; to vše okořenil typickou elegancí, okázalostí, ale i humorem.

Chanel, kolekce jaro - léto 2016

Saint Laurent

Fotograf, designér a mistr marketingu Hedi Slimane dokázal během posledních tří let vrátit francouzský módní dům na výsluní a zařadit ho mezi komerčně nejúspěšnější módní značky. Jeho klientelou jsou mladí lidé z velkoměsta, ať už z Paříže nebo z New Yorku, kteří v sobě propojují sex-appeal, bohatství a bohémství. Stejně jako móda, kterou tvoří.



Ve svých kolekcích se Slimane poměrně doslovně vrací do jednotlivých epoch 20. století a hledá inspiraci u subkultur a módních ikon, které byly stejně stylové jako rebelské. Letos se vrátil do devadesátých let, na hudební festival Glastonbury i na seattleskou grungeovou scénu a styling si vypůjčil od „punkových princezen“ Courtney Love a Kate Mossové.

Saint Laurent, kolekce jaro - léto 2016