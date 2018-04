Parfémy hvězd. Je libo vůni Banderas, Beckham nebo Gott?

Jak jsou na tom Češi?

Na rozdíl od zahraničí, není v Česku zatím zvykem, aby známé tváře měly své vlastní parfémy. Ve vůních české celebrity za těmi světovými trochu pokulhávají. Přesto se už objevily první "vlaštovky". Ze známých osobností má vlastní parfém Karel Gott nebo Jiří Korn.

Gott propůjčil své jméno parfémům Lady Karneval (pro ženy, květinově svěží, EdP 50 ml za 1199 Kč) a Cesta rájem (pro muže, sportovně svěží, EdP 50 ml za 1199 Kč). K dostání jsou v jeho muzeu v Gottlandu nebo na internetových stránkách vydavatelství Popron.

Korn propaguje své parfémy Korn On-line (100 ml za 1295 Kč) a Sport Line. Oba jsou k dostání na jeho oficiálních stránkách.

Po vzoru světových módních návrhářů připravila vlastní parfém česká návrhářka Helena Bedrnová. Parfém s názvem "Mystic" je typickou květinovou vůní s lehce nasládlými prvky. Tvoří jej ingredience jako jasmín, iris, růžové dřevo, tonka, ambra a mošus. Doporučená cena Eau de Parfum 50 ml je 1450 Kč.

Z jejích pánských kolegů vlastní, dámský parfém vytvořil Osmany Laffita. Vůně je klasicky elegantní, spíše lehčí, s podtóny květin a různých druhů dřeva a hodí se spíše na denní nošení.

Tvářemi známých značek se staly také dříve nerozlučné kamarádky Simona Krainová a Dara Rolins. Krainovou jsme mohli vidět v kampani na parfém Dune od Christiana Diora a Dara Rolins přijala nabídku kosmetické firmy Avon (parfém True Glow).

Jak voní české celebrity?

Tomáš Krejčíř, herec a moderátor

"Používám toaletni vodu Bvlgari Aqva Pour Homme, Hugo Boss No. 6 a Chrome od značky Azzaro. Bvlgari Aqva používám hlavně v létě, Hugo Boss spíš v zimě, ale nemám tohle rozdělení nějak vyhraněné."

Josef Klír, módní návrhář

"Už několik let se voním parfémem M7 od Yves Saint Laurent. Je to těžší kořeněná vůně. Mám rád, když parfém podtrhne něčí osobnost. Pokud parfém používáte dlouhodobě, lidé kolem si vás s tou vůní i spojí."

Lucie Vondráčková, zpěvačka

"Já mám v každém ročním období jiné oblíbené vůně. Na jaře používám šeříkový parfém, ale bohužel si nevzpomenu na jeho jméno. A právě teď se voním parfémem One od Calvina Kleina. Všeobecně mám ráda unisex vůně."

Bára Nesvadbová, spisovatelka

"Tak to je hrozně jednoduché. Už asi deset let používám Angel od Thierry Muglera. Voním se jím po celý rok, nestřídám parfémy podle ročního období. To je asi jediná věc, které jsem permanentně věrná. Když jsem tuto vůni poprvé vyzkoušela, přišlo mi, že ke mně prostě patří."

Martina Nevařilová, módní návrhářka

"V tašce mám momentálne parfém Be Delicious od Donny Karan. Je to taková letní citrusová vůně. Na zimu parfém měním, ale jméno toho nejoblíbenějšího vám teď z hlavy nepovím."

Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

"Celoročně používám parfém Thierry Mugler."

Jak voníte vy?

Ve světě má parfém téměř každý

ROGER FEDERER

Slavný tenista spojil svůj sportovní talent se světem vůní a kosmetiky. Nehledí jen na svoje jméno na flakonech, ale dohlíží osobně i na kvalitu jejich obsahu.

Inspired: V pánské elegantní vůni se prolínají tóny citrusů a exotických rostlin spolu s ovocnými akordy a chladivě květinovými tóny, ambrou a balzovým dřevem.

EdT 50 ml, 1399 Kč

SARAH JESSICA PARKER

Představitelka Carrie v oblíbeném seriálu Sex ve městě si potrpí na módu. Nyní vytvořila svůj vlastní parfém.

Lovely Sarah Jessica Parker: Nadčasová vůně s mandarinkou, bergamotkou, růžovým dřevem, levandulí, pačuli, pižmem a cedrem. EdP 50 ml, 1300 Kč.

ANTONIO BANDERAS

Herec, režisér, producent a muzikant je typickým představitelem latinskoamerického hrdiny v Americe.

Spirit: Pánská intenzivní, orientálně dřevitá a zároveň svěží vůně s esencemi z bergamotu, pomerančovníku, pačuli, santalového dřeva, ambry a kadidla. V dámské verzi je vůně doplněna rafinovanou romantickou smyslností a silným aroma švestek, frézie a bílého irisu.

Obě verze EdT 50 ml, 490 Kč

CARLA FRACCI

Primabalerína milánské La Scaly je jednou ze světových hvězd klasického baletu. Vůně vnímala a zbožňovala už od dětství, spojuje si je vždy se vzpomínkami na pocity, lidi a místa.

Carla Fracci Parfums: Ženská a velmi smyslná esence složená z mučenky, tuberózy, ylangu, fréziových květů, jasmínu, lilie, hlohu, vanilky, santalu a pižma. EdP 30 ml, 1699 Kč

CELINE DION

Pro zpěvačku je tvorba nových vůní velkým koníčkem. Právě přichází na trh se svým již sedmým parfémem.

Paris Nights: Limitovaná edice vůně plná vzrušujících vzpomínek na noční Paříž. Vrchní nóta rozkvétá v kombinaci vistárie, mučenky a černého rybízu. Srdce má v sobě divoký jasmín, janovec, vonokvětku a růži. V základu voní vanilka, kašmírové a santalové dřevo a pačuli. EdT 30 ml, 490 Kč

VICTORIA A DAVID BECKHAM

Slavný fotbalista tvoří dnes spolu se svou manželkou světové módní ikony, svědčí o tom i další vůně, které propůjčili svá jména.

Intimately Beckham Night: Pánská verze je dřevitá, kořenitá vůně s citrusy, bergamotem, kardamomem, jasmínem, pačuli a vanilkou. Dámská verze: smyslná, složená z citrusů, meruňky, bergamotu a špetky skořice.

Obě EdT, 50 ml, 790 Kč

JENNIFER LOPEZ

Ohnivý temperament, vášeň a smyslné křivky herečky a zpěvačky s latinskoamerickými kořeny využili tvůrci nového parfému jako inspiraci.

Live Luxe: Obsahem flakonu v duhových barvách je květinově ovocná směs složená z vůní šťavnaté hrušky, lahodné broskve, frézie a lístků z konvalinky. Pocit luxusu získáte z diamantového pižma a jemného jantaru. EdP 50, 1200 Kč