Parfém není vhodným dárkem pro alergiky

V moderní společnosti jsme obklopeni stále rostoucím množstvím různých chemikálií. Alergizující vonné chemikálie jsou přidávány nejen do parfémů, ale i do pracích a čisticích prostředků, krémů, hygienických potřeb, jako jsou dětské plenky, a dokonce i do některých léků. Spolu s konzervačními přísadami tak tvoří velmi širokou skupinu chemikálií, na které mohou být vnímaví jedinci alergičtí, uvádí server www.bez-alergie.cz.

Po parfému vyrážka

Nežádoucí reakce na vůně v parfémech a kosmetických výrobcích jsou pestré. Nejčastější jsou reakce kožní, a to oddálené, vznikající za desítky hodin až několik dní po kontaktu – kontaktní ekzém, fotosenzitivita –, dále časné kožní reakce, jako je kopřivka, a také reakce z podráždění dýchacích cest.

Americká Společnost pro kontaktní dermatitidu dokonce prohlásila v roce 2007 vonné chemikálie alergenem roku. I když jsou výrobci povinni udávat složení výrobků včetně vůní a konzervačních přísad, naráží tato povinnost mnohdy na výrobní tajemství a také na fakt, že některé vonné chemikálie jsou zároveň i konzervačními látkami. Výrobek je pak označen jako prost chemických vůní, ale přitom je vlastně obsahuje, jen v něm hrají roli konzervační látky. Tato praxe pak značně ztěžuje orientaci pacientů alergických na danou chemikálii.

Příliš citlivé nosy

Při podezření na nežádoucí reakci na vonnou chemikálii se většinou reakce prokazuje kožními testy oddálené přecitlivělosti. V Evropě byly na základě výsledků mnoha studií doporučeny k testování dvě standardní směsi vůní – fragrance mix I a fragrance mix II. Pokud jsou testy pozitivní, jsou roztestovávány jednotlivé substance a podle výsledku je pacientovi doporučeno, čemu se má vyhýbat.

Silné vůně ale také mohou dráždit citlivá nervová zakončení v dýchacích cestách a vyvolávat tak kašel. Tento mechanizmus ale není založen na imunopatologické reakci, je závislý pouze na podráždění nervových zakončení. Dráždění může být zesíleno, pokud je vůně rozpuštěna v alkoholovém roztoku, což u parfémů není vzácností. Opakovaný dráždivý kašel pak může dokonce vyvolat astmatický záchvat

Astmatici a alergici by tedy měli být opatrní při používání vůní a konzervačních látek, zejména pokud je ještě nemají z minulosti vyzkoušené.