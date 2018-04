Paralen, vitamin C a potit se!

Říkat si, že je to fajn a mít dobrou náladu i přesto, že se necítím dobře. To pomáhá.

Hubnutí - trpěla jsem stresy z toho, že cvičím a váha nejde dolů, že nejím a podobně, zakazovala jsem si večer jíst věci nepříliš lehce stravitelné, ale akorát jsem měla nervy na pochodu.

Obrátila jsem proto o 360 stupňů - dávám si volnost, můžu si jíst co chci a kdy chci a o to víc jsem klidnější a třeba si to jídlo vůbec nedám... Zakázané ovoce chutná nejlíp. Pak si říkám, že mám postavu pěknou, akorát, nemám nadváhu, chodím cvičit a hlavně mi pomohl přítel, protože mě má rád takovou jáká jsem.

Kocovina - když už je, je to špatné (česnečka, bílý jogurt a hodně pít), ale spíš jí předcházím. Když piju a vím, že už po dalším pití by to bylo špatné, tak piju chvíli bublinkaté nealko a pak si dám zase alkohol, hodně přitom jím a pak můžu vypít klidně lahev vína a nic mi není.

Odpočinek - v zimě horká vana, jinak sklenička vína a klidu jen tak sedět a koukat "do blba". Nebo kakao a jinak procházky po přírodě, to hodně pomáhá, dostatek vitamínů a spánku (alespon 7 hodin denně) a sport, to je na odreagování skvělá věc.

Bolest zad - chodím pravidelně každých 14 dní k super masérce a pak mě zádá nezlobí.