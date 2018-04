Paradontóza neohrožuje jenom vaše zuby

Zánětlivé onemocnění dásní zvané paradontóza ohrožuje podle nejnovějšího bádání nejen zuby, ale také ostatní části lidského těla. Rakouští vědci zjistili souvislost mezi paradontózou a chorobami krevního oběhu, ale onemocnění může zvyšovat i riziko předčasných porodů a souviset s cukrovkou a plicními chorobami. Tyto výsledky výzkumů oznámil včera Gernot Wimmer z univerzitní kliniky ve Štýrském Hradci.

Bakterie a choroboplodné zárodky, které v ústní dutině vyvolávají záněty dásní, se dostávají buď přímo do krevního oběhu, nebo dýcháním do plic. Zvlášť nebezpečné jsou zánětlivé látky, které se mohou dostat do celého těla.

Odpovědnost za infarkt i předčasný porod

Paradontóza má podle dosavadních výzkumů souvislost se vznikem arterosklerózy a tím chorob oběhového systému obecně. Osoby postižené rozvitější formou paradontózy mají dvojnásobně větší riziko onemocnění srdce a dokonce čtyřnásobně velké nebezpečí srdečního infarktu než osoby zdravé, uvedl Wimmer. Naopak léčbou paradontózy se podle studie zvyšuje pružnost a funkčnost krevních cest.

Pokud jde o vztah mezi paradontózou a předčasnými porody, zdá se, že zde existuje vzájemné ovlivňování. Dosavadní výzkumy naznačují, že u matek, které během těhotenství trpí neléčenou paradontózou, existuje téměř devětkrát větší riziko přivést na svět dítě předčasně a s menší vahou, než je tomu u matek zdravých. Experti odhadují, že záněty dásní by mohly být zodpovědné za 18,2 procenta všech předčasných porodů.

Podle Rutgera Perssona z kliniky pro paradontózu ve švýcarském Bernu by mělo být možné diagnostikovat na základě této choroby rizikové pacienty i pro jiné druhy nemocí. Vyžadovalo by to ovšem lepší výměnu informací mezi zubními a všeobecnými lékaři, řekl.

Základem je důkladná hygiena

Paradontóza přitom představuje onemocnění, které je v České republice velmi rozšířené. Různým stupněm zánětu dásní trpí, podle zdravotnických údajů, osmdesát až devadesát procent Čechů. Paradontóza pak postihne přibližně třetinu obyvatel naší republiky. S přibývajícím věkem její výskyt roste. Své jméno dostala po paradontu, tkáních, které upevňují zub v čelisti. Jde v podstatě zánětem paradontu, který v konečném důsledku může vést k viklání či úplné ztrátě zubu.

Příčinou tohoto nepříjemného a nebezpečného onemocnění je zubní plak představující semeniště bakterií. Ty při své činnosti vylučují sirné kyseliny, které rozpouštějí zubní sklovinu. Zároveň představují i příčinou zánětu dásní. Zanícená dáseň je bolestivá a má sklon ke krvácení. To je také jedním z příznaků onemocnění. Pokud krvácíte z dásní při čištění zubů, nebo při jídle, měli byste zpozornět, může jít totiž právě o varovný signál.

Paradoxem je, že ačkoli se paradontóza jen velmi obtížně léčí, její prevence je naopak jednoduchá. Je jí důkladná zubní hygiena. Bakterie, které ji způsobují, jsou totiž velmi choulostivé a již při několikaminutovém kontaktu se vzduchem hynou. V prostoru, kam nezasáhne zubní kartáček a tedy vyskytuje se zubní plak, se jim naopak velice daří. Ohrožený je především prostor mezi zubem a dásní.