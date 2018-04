Paracetamol snižuje účinek očkování dětí, pokud ho užívají preventivně

V Česku se léčivo vyrábí a prodává pod obchodním názvem Paralen, látka je obsažena například také v léku Panadol a řadě kombinovaných přípravků na chřipku a nachlazení. Pokud se podá proti horečce léčebně, hladiny protilátek už ovlivněny nejsou. "Ten efekt naštěstí není poté, kdy se podá ex post, to znamená, až když dojde ke zvýšené teplotě," vysvětlil Prymula.

"Pokud se hovoří o tom, že paracetamol podaný předem snižuje účinnost vakcíny, překvapuje mě, proč by měl být nasazován předem, když očkován má být zdravý člověk a jediná reakce, která může být, je zvýšená teplota, a na tu není třeba podávat lék," řekl ČTK hlavní hygienik Michael Vít.

Zná studie, které naznačují, že podávání paracetamolu v souvislosti s vakcinací by mohlo mít vedlejší účinky. Takové zjištění z praxe však nemá. "Od roku 2004 do současnosti, kdy jsme očkovali zhruba 3,5 milionu lidí, měli jsme nahlášeno pouze 27 vedlejších účinků," dodal.

Zjištění si vyžaduje další vědecké ověření, ale preventivní používání paracetamolu by již nyní nemělo být podle autorů zprávy systematické.

Například podle amerického lékaře Roberta Chena je potřeba zjistit, zda paracetamol snižuje či nesnižuje ochranu očkovaných lidí, především proti přenosu pneumokoků. Paracetamol tlumí bolest a snižuje teplotu. Patří do stejné skupiny jako kyselina acetylsalicylová, prodávaná například jako Aspirin, místo něhož se někdy dává u dětí nebo alergiků. Na rozdíl od ní neúčinkuje paracetamol v prevenci trombózy, tedy ucpání cév krevní sraženinou.

Děti měly po paracetamolu o třetinu méně protilátek

Horečka je u dětí po očkování poměrně běžná. Především u kombinovaných vakcín, například při současném podání hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům se vyskytuje u 30 až 40 procent dětí, uvedl Prymula. Horečka není závažná, bývá kolem 38 stupňů, proto se podával preventivně lék proti horečce. Řada výrobců vakcín to dokonce doporučovala, řekl.

Prymula, který je rovněž ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové, vedl výzkum na stovkách dětí. Jedna skupina dostávala preventivně paracetamol, druhá ne. Většina dětí z první skupiny neměla po očkování horečku, měla ale o třetinu nižší hladinu protilátek než děti, kterým paracetamol podán nebyl. U dospělých bude podle Prymuly zřejmě fungovat podobný princip.

Zatím podle něj nelze říct, jestli to bude mít význam pro jednotlivé dítě, ale zřejmě by to poměrně výrazně ovlivnilo odolnost populace jako celku.

Zjištění ověří další vědecké studie, paracetamol by se už neměl doporučovat k podávání proti horečce preventivně, soudí Prymula. Nejsou zatím údaje, zda jiná antipyretika, tedy léky na snižování horečky, mají stejný efekt.

Zjištění podle Prymuly neznamená, že by se paracetamol preventivně vůbec nemohl podat. Lze to zvážit, například, když dítěti hrozí křeče a podobně, uvedl. Co je však trochu alarmující a co studie také prokazuje, je to, že paracetamol sníží nezávažné teplotní reakce. Závažnou horečku a křečové stavy, které vyžadují hospitalizaci, až tolik neovlivňuje, dodal s tím, že příčinu vědci zatím nedovedou vysvětlit.