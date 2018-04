Zrádné konzervanty v kosmetice. Bez parabenů neznamená bez rizika

Chemik by parabeny popsal jako estery kyseliny para-hydroxybenzoové; z kosmetického hlediska jde o velmi účinné konzervanty. Jsou ropného původu a ne všechny jsou stejně dobře klinicky prozkoumané, za bezpečné se ale považují methyl-, ethyl-, propyl- a butylparabeny. Právě ty jsou v Evropské unii povolené.

Co hledat na na etiketě Povolené konzervanty methylparabeny



ethylparabeny (E 214)



propylparabeny (E 126)



butylparabeny

Zakázané konzervanty (v EU je nenajdete)

isobutylparaben



isopropylparaben



fenylparaben



pentylparaben



benzylparaben

Jiné škodlivé konzervanty

methylisothiazolinon (MIT)



methylchloroisothiazolinon (MCIT) Čím dále je látka v seznamu ingrediencí, tím méně jí produkt obsahuje.

Tady se ale názory odborníků rozcházejí. Nikomu neškodí, nejsou to žádné pochybné či pololegální látky, tvrdí jedni. Jejich účinky na naše zdraví nejsou vyjasněné a je třeba je víc prozkoumat, oponují druzí. A obě strany mají na své straně dostatek vědeckých studií. Spor, který rozděluje experty, zákazníky mate.

Parabeny ale mají v kosmetice svůj účel a protože jsou legální a bezpečné, není nutné se jich zříci, obhajuje jejich využívání manažerka výroby a vývoje značek Le Chaton a La Chèvre, Mariana Dančíková. "Je velice obtížné zajistit bezpečnost kosmetického produktu, zvláště pokud obsahuje přísady, jako je máslo, mléko, tvaroh nebo dokonce kozí syrovátka. Tak je tomu právě v našem případě," vysvětluje.

"Parabeny využíváme, protože je dokážou zakonzervovat a zajistit mikrobiální stabilitu na minimálně dva roky," dodává. Jinými slovy: žádná složka se nezkazí, výrobek nezplesniví a nepřemnoží se v něm bakterie. Zní to idylicky.

"Navíc se parabeny smějí přidávat jen v limitním množství a jako konzervanty se úspěšně používají už desítky let," říká expertka.

"Ano, parabeny obsahuje víc než devadesát procent kosmetiky na trhu," potvrzuje Barbora Marckx z kosmetického salonu Beauty Day Spa Éminence Organic Skin Care. Právě v tom je ale podle ní zásadní riziko: "Mohou vyvolávat alergii, studie na zvířatech prokázaly také to, že mají podobné účinky jako estrogen."

Konzervanty v bio kosmetice V certifikovaných bio produktech najdeme konzervanty, které se označují slovem parfum. Výhodou je zcela přírodní původ (získávají se z rostlinných silic), nevýhodou je kratší trvanlivost. U některých lidí mohou konkrétní silice způsobit alergickou reakci.



To by mohlo znamenat, že povedou k nemocem spojeným s hormonální hladinou; několik starších výzkumů odhalilo dokonce zvýšený výskyt rakoviny prsu u žen, které používaly deodoranty a antiperspiranty s obsahem parabenů. Není to ale tak jednoduché, jiné studie je uznaly jako zcela bezpečné, podotýká Mariana Dančíková.

Připomíná také, že ani nápis "bez parabenů" není záruka neškodného produktu: "Dost možná obsahuje jiné konzervanty, nejčastěji to bývá methylisothiazolinon, označovaný jako MIT, a methylchloroisothiazolinon čili MCIT. Ty jsou ve větším množstvím dráždivé, navíc chybí dlouholetá zkušenost s jejich účinky."



Dilema, kterému pohledu na věc budeme důvěřovat a po kterém výrobku v obchodě sáhneme, za nás experti nevyřeší. Můžeme ale začít od píky – tedy od vědomí, že prostudovat si před nákupem etiketu není na škodu. Můžeme se vzdělávat, všímat si toho, co který produkt obsahuje, jak na něj naše pleť reaguje a na základě toho příště vybírat o něco rozumněji.

