Pár otázek: O Heleně pro Leška Semelku

Jaké vlastnosti si na ní nejvíc vážím?

Helena má smysl pro spravedlnost, dokáže se postavit všemu a všem. Neřeší nic diplomaticky, ale přímo. Nemyslím teď ty její výpady, ale to, že je rvavá holka. Té její zdravé rvavosti si u ní opravdu hodně cením.

Kdy jsme se spolu naposledy zasmáli?

Máme stejný smysl pro humor. Třeba citujeme Cimrmany a hodně se při tom nasmějeme. Naposledy jsme se pobavili při jízdě autem. Já řídil. Zastavili nás policisté, zkontrolovali mi doklady a najednou se mě jeden z nich ptá: „Pane Semelko, nejste náhodou celostátně hledaný?“ Mně okamžitě ujelo: „No to si snad děláte prdel!“ Helča vybuchla smíchy. Legraci si nedělal, opravdu hledal v nějaké databázi, až mi oznámil, že nejsem.

Co by na sobě měla změnit?

Těžko říct. Člověk je takový, jaký je, tak proč by na sobě měl něco měnit? Ale v čem by mohla trochu ubrat, jsou její někdy až příliš neuvážené soudy. Občas by neškodilo, kdyby si dřív, než nad někým nějaký pronese, napočítala do pěti a rozmyslela si, co vypustí z pusy.

V čem se zásadně neshodneme?

V názorech na řízení auta. Je řidička-šílenec. Vždycky přijde a hned se mi chlubí, za jak dlouho tady byla z Ostravy a já z toho šílím. Je fakt, že kdysi jsem taky jezdil rychle. To už je dávno, teď si jezdím v klídku a nespěchám. Přesvědčovat ji, aby na silnicích tolik neriskovala, však nemá cenu. Nedá si říct.

