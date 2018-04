Čtenářský recept: Papriková tortilla z brambor

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 4 porce



250 g malých lojovitých brambor (pečlivě vyčištěných a nakrájených na kousky)

6 velkých vajec

100 g konzervované červené papriky (scedit a nakrájet na malé kousíčky)

malý svazek čerstvé hladkolisté petržele (jen lístky, nahrubo sekané...)

extra panenský oliv.olej

1 červená cibule (oloupat, nakrájet na plátky)

sůl

pepř

1. Troubu předehřejeme na 240 °C.

2. Brambory nasypeme do hrnce s vroucí osolenou vodou a vaříme, dokud nebudou měkké. Scedíme je a necháme odejít páru.

3. Vejce prošleháme vidličkou, vmícháme papriku, petrželku, osolíme, opepříme a dáme stranou.

4. Rozehřejeme si solidní pánev na smažení o průměru 20 cm, která se dá dát do trouby a na středním plameni do ní přidáme trochu olivového oleje. Přidáme cibuli a smažíme, dokud nebude vláčná.



5. Nasypeme uvařené brambory a jemně promačkáme vidličkou. Pár minut smažíme a pánev občas protřeseme. Brambory by měly být ze všech stran křupavé.

6. Směs cibule a brambor vyklopíme do mísy k vejcím a dobře promícháme. Do horké pánve ještě přidáme trošku olivového oleje a vložíme zpět směs brambor s vejci. Po třech minutách dáme celou pánev do trouby a pečeme přibližně 10 minut dokud se tortilla nespojí a nezezlátne.

7. Před podáváním tortillu vyklopíme na prkénko, nakrájíme a podáváme ještě teplou.



Tip:

Tortillu je možné podávat jako hlavní chod nebo nakrájenou jako malé chuťovky. Chutná je i za studena.