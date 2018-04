Kabelka z odpadků, zmuchlaný batoh. Doplňky, které baví a šetří přírodu

V ulicích měst na ně můžeme narazit stále častěji. Batohy či tašky, které vypadají, jako by je někdo pořádně zmuchlal a pak opět složil do původního tvaru. Možná to někomu může připadat jako důkaz nedbalosti majitele, jenže opak je pravdou.

Papírový design má ve světě lidí, kteří se snaží o ohleduplný přístup k životnímu prostředí, své opodstatnění. Dávají skrze něj najevo nejen svůj individualistický přístup k módě, ale především kladný postoj k planetě. „Šijeme z pratelného papíru – originálního a inovativního materiálu. Ten na pohled vypadá jako kůže, ale je měkčí a poddajnější a lze ho opakovaně prát,“ říká Zuzana Musilová, manažerka italské značky Uashmama, jež se na výrobu papírových doplňků specializuje.

Dodává, že materiál je vyráběný v souladu s pravidly ekologické produkce podle mezinárodních standardů GOTS (Global Organic Textile Standard) a probíhá v souladu s udržitelnými a etickými principy.

Omyvatelný papír

Základním stavebním materiálem omyvatelného papíru jsou přírodní vlákna celulózy z odpadového dřeva. Z těch se vytváří papír specifické struktury, následuje barvení a různé povrchové úpravy. Celulóza se impregnuje latexem, který materiálu dodává pružnost a pevnost. „Ze vzniklých archů pratelného papíru jsou pak ručně vyřezávány díly na jednotlivé výrobky, které jsou rovněž ručně šité až do finální podoby kabelek, batohů či pytlů na špinavé prádlo a jiných doplňků do domácnosti,“ popisuje Zuzana Musilová.



„I když značka Uashmama papírové tašky zpopularizovala, není jediná, která se jejich výrobě věnuje. Podobné věci dělá i italská společnost Essent’ial, která je veganská, či německá značka Tash.ka,“ upozorňuje Martin Huszár, z internetového obchodu paperbag.cz. V Čechách nabízí papírové kabelky z omyvatelného papíru například značka La bum.

Martin Huszár si nejprve oblíbil papírové doplňky do bytu, které začal vozit do Čech. Později přešel k batohům a taškám. „Rád je nosím, i když je pravda, že na papírové produkty se musí dát větší pozor, protože nevydrží takovou zátěž jako běžné materiály. Navíc se omyvatelný papír postupným nošením mění a vytvoří se na něm patina. Dá se však prát v pračce na nízkou teplotu. Několikrát jsem to sám testoval,“ dodává.

Taška z odpadků

Na papír nedá dopustit ani Lucie Pobouvá. V jejím podání jde však udržitelnost a recyklace ještě o něco dál. Vyznavačka zero waste stylu vymyslela způsob, jak zužitkovat použité papírové pytle. Zhruba dva roky už je proměňuje do tašek a batohů s originálním designem.



„Snižování odpadu je pro mě zásadní téma. Pracovala jsem jednu dobu v obchodu Bez obalu. Když jsme s kolegy řešili, jak zrecyklovat papírové pytle, ozvala se jedna kolegyně, že se pokusila vytvořit kabelku. To pro mě byl impulz, abych něco podobného zkusila i já,“ popisuje Lucie Pobouvá.

Začala skládat a testovat použité papírové pytle od potravin, které v obchodě zůstávaly. Zhruba za čtyři měsíce se jí podařilo vytvořit funkční model tašky, kterou mohla běžně nosit. V té době se podílela i na organizaci festivalu udržitelné módy, jehož součástí byl i workshop.

„Napadlo mě, že bych mohla lidi na workshopu naučit, jak si vyrobit papírovou tašku podobnou té, kterou sama nosím. Měla jsem na ní skvělé ohlasy. Dokonce se mi stávalo, že mě lidé i zastavovali na ulici a ptali se, kde se taška dá pořídit,“ popisuje Lucie a dodává, že workshop se vydařil natolik, že ho od té doby pořádá pravidelně.

Doplněk s omezenou trvanlivostí

Mezitím výrobní postup neustále vylepšovala, aby byl výrobek dostatečně zpevněný a držel tvar, měl větší nosnost a netrhala se mu ucha. Dnes má osvědčený postup, který předává zájemcům zhruba dvakrát do měsíce. Tašky a batohy, které vyrobí, mají nosnost zhruba devět kilo, jsou kompostovatelné a vydrží i déšť. Praní v pračce by na rozdíl od omyvatelného papíru asi nepřežily.



„Je jasné, že to je věc, která je pouze na určitou dobu. Já to ale vnímám jako benefit. Pokud máte totiž udržitelný šatník, těžko se vám obměňuje. Tento typ tašek je pak ideální doplněk. Když přestane jedna sloužit, vyrobí si člověk jinou. A může přitom použít stejné součástky. Stačí je ze starého modelu sundat,“ vysvětluje designérka. Podle ní je výroba papírových tašek způsob, jak lidem vrátit kreativitu. Koukat na odpad jiným pohledem a hledat v něm krásu.

Trend mimo hlavní proud

Na to slyší především ekologicky smýšlející lidé a módní nadšenci. O masovém trendu ale zatím nemůže být řeč. „Nejedná se o trend, který by dobyl ulice. Zůstane spíš mezi úzkou skupinou módních nadšenců,“ říká si Alžběta Pěkná, stylistka Zoot.cz.



Podle Lucie Markové mají přesto papírové doplňky šanci zaujmout. „Trendem může být cokoliv, co vybočuje ze zajetých kolejí. Společnost hledá sama sebe a nudí se. Vzhledem k tomu, jak je zaměřena materiálně, soustřeďuje se na formu místo na obsah. To je i jeden z důvodů, proč se zaměřuje na autorský design,“ myslí si designérka a stylistka.