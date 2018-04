Papírové plenky mohou v dospělosti omezit plodnost mužů

O studii skupiny profesora Wolfganga Sippella z univerzity v německém Kielu dnes napsal izraelský deník Haarec. Sippell vycházel z faktu, že horko vede ke snížené produkci spermatu u dospělých mužů.Zatím zůstává otevřená otázka, zda může vystavení vyšším teplotám v raném dětství ovlivnit plodnost v dospělosti. Němečtí vědci měřili teplotu skrota u 48 kojenců starých od jednoho dne do 55 měsíců ve 24hodinových intervalech, v nichž byli chlapci zabaleni buď do bavlněných nebo do nylonových plen a rozdíly teplot byly pravidelné.V posledních 25 letech roste v západních zemí počet mužů s problémy týkajícími se plodnosti. Za zatím spekulativní vysvětlení je považován zvýšený výskyt rakoviny varlat čirostoucí užívání pesticidů v zemědělství.Sippell studii koncipoval na základě poznatků, z nichž vyplývá, že větší problémy s fertilitou mají muži vystavení často vysokým teplotám, například muži pracující v lekárnách, ti, kdo často pobývají v saunách anebo nosící těsné spodní prádlo.Profesor Šmuel Segal z izraelského Aškelonu ale upozorňuje, že nízký počet spermií zjištěný u mužů po pobytu v sauně se do deseti dnů upraví na normál a že neexistuje důkaz, že by vystavení vyšším teplotám v kojeneckém věku mělo dopad na plodnost o 20 let později.Podle profesora I.A. Hughese z Cambridgeské univerzity je hypotéza Němců správná, ale neznamená prý, že by se měly matky vrátit k bavlněným plenám. Sippell hodlá svou teorii dokázat na srovnání plodnosti německých mladíků z bývalé východní a západní části Německa.Západní Němci jsou pravidelně "baleni" do tří let do nylonových plenek, zatímco dnešní mladíci z východu prý byli do sjednocení obou částí skoro všichni odchováni v plenách bavlněných.