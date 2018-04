Papír jako šperk?

Dnes vám představujeme tvorbu amatérské výtvarnice Vladimíry Košturové, která v duchu současného trendu využívá při výrobě svých šperků materiály druhořadé, odpadové a neobvyklé, které svým zásahem a zpracováním "recykluje", a tím jim dává novou tvář a nové využití. "Obyčejný odpad" svou kreativitou povyšuje na originální a unikátní objekty – šperky.

Ke své tvorbě využívá hlavně papír a plast, které kombinuje s korálky, bavlněnými a hedvábnými šňůrkami, kůží. Vše je vyrobeno ručně, takže každý šperk je originální a neopakovatelný, hlavně svou barevností a proporcemi. Na těchto špercích je unikátní také to, že díky těmto materiálům jsou šperky velmi lehké, a přitom odolné, a navíc nejsou alergenní, takže je může nosit kdokoliv.

Jak autorka o sobě říká, tvoření a zájem o výtvarné umění ji provází již od školních let. První šperky tvořila jako doplňky ke svým vlastnoručně šitým modelům. Vyzkoušela všechny možné dostupné techniky práce s různými materiály, kresbu, malbu. Výtvarné tvorbě se chtěla věnovat profesně, ale při rozhodování o střední škole zasáhli rodiče a z pragmatických důvodů ji nasměrovali jinam.

Studium vysoké školy také nevyšlo dle jejich představ, takže tvůrčí činnost zůstala pouze jejím koníčkem. Po celou dobu, kdy sama vychovávala dceru, dala z existenčních důvodů přednost kariéře. Jak plynul čas, touha tvořit vystrkovala růžky někdy více, někdy méně podle toho, jak hodně byla pracovně vytížena. Zaměření její tvorby se měnilo podle možností nebo podle impulsů - floristika, interiérový design, malba, tvorba šperků.

A opět zasáhl osud v podobě těžké nemoci, kterou se v první fázi snažila překonat pracovní aktivitou. V okamžiku, kdy to již nešlo a musela zůstat doma, zjistila, že se konečně může naplno věnovat svým tvůrčím aktivitám a s plnou vervou se pustila do hledání nových výrazových výtvarných prostředků a tvorbě. Jako vždy hledala něco neobvyklého.

Vyhrál papír, a to zejména proto, že tomuto lehce dostupnému materiálu může jednoduše vtisknout novou podobu, tvary a hlavně barvy. Je nadšená, když se jí podaří z čehokoliv, co by jinde bez mrknutí oka skončilo v odpadkovém koši, vytvořit originální a krásný módní doplněk. Posuďte sami. Věříme, že se tady opět brzy setkáme s dalšími překvapivými výtvory.