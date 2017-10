Pánský kabaret: svalnatá těla, tanec u tyče i hozená podprsenka

Před břevnovským kinem Dlabačov se postupně scházejí ženy a dívky v doprovodu několika málo mužů. O těch by se dalo mluvit jako o odvážných, protože se dneska večer rozhodli zamířit do čistě ženského teritoria - na pánskou kabaretní show. Já sama jsem již poznala ladies party s pánským striptýzem i burleskním představení krásných žen, nyní se o slovo hlásí i sexy muži, kteří chtějí ženy pobavit svými těly, ale i dovednostmi, zajímavým charakterem a hlavně vtipem.



Zábava začíná již ve foyer, kde se to hemží hezky upravenými ženami a usmívajícími se mladíky, kteří nabízejí welcome drinky. Všichni na sobě mají trička s nápisem The Roosters, protože to je show, na kterou jsme dnes večer všichni přišli.

Bodybuildeři, co umí své svaly použít

Opona se konečně otvírá a odhaluje scénu s konstrukcí na cvičení a tyčí na pole dance. Za pár vteřin se pak sálem spustí pískot a vřískot všech okolo mě, na pódium totiž přicházejí dlouho očekávaní páni. Je jich celkem osm, včetně Andrého, který je všechny představí a celým večerem provází.

Tak trochu to připomíná boyband s velkým množstvím specifických typů, ze kterých si vybere snad každá žena. Svalnatý James s klukovským pohledem, zábavný André, stylový a elegantní Connor, Jay s ochlupenou hrudí a knírkem připomínající Zorra, zrzavý skandinávský hipster Magnus, romantický Spartakus, tanečník Mike a pro vlastenky milovník českého folklóru Jerky.

Chlapci jsou sice trochu nervózní, ale povzbuzování publika je brzy vyprovokuje k rozepínání košilí a kroucení pozadím, které ženy opět odměňují potleskem a výkřiky. Pánové na chvíli z pódia zmizí a za chvíli se opět vrací - ovšem namísto elegantním obleků na sobě mají pouze malé černé slipy. Přítomné dámy se tak mohou kochat pohledem na jejich těla, která mají více i méně vyrýsované svaly, někteří pánové jsou oholeni, zatímco další se pyšní hustě ochlupeným hrudníkem. Pomalu se staví do pozic bodybuilderů a dávají tak vyniknout svým křivkám, což dámy odměňují potleskem.



Pánové se pak začnou věšet do nejrůznějších krkolomných pozic na hrazdě, žebřinách i tyči na pole dance. Rukama se drží v téměř vodorovné pozici nebo hlavou dolů, zatímco nohy roztahují do rozštěpů nebo s nimi jezdí na imaginárním kole. Jejich těla jsou pružná, zatímco jedni dělají kliky s tlesknutím nebo s dalším kolegou na zádech, další se vrhají do roznožek a balancují na tyčích, všichni pak společně tančí. Přítomné dámy jsou naprosto u vytržení.

„Tak to byla na první číslo docela síla,“ pronese blondýnka vedle mě a já s ní musím souhlasit. Číslo vypadalo opravdu náročně a tak mě napadá, jestli to nebyl trochu přepálený začátek. Energie a veselé štěbetání dam a několika mužů v sále ale napovídá že je první číslo hodilo do té správné nálady.



Nahé pozadí ano, přednosti raději ne

Na pódium přiběhne Connor oblečený do elegantního obleku jako chicagský mafián, kterému nechybí ani klobouk a psí dečky. Tančí po pódiu a přitom si postupně odkládá další a další kousky oblečení, až mu zůstanou pouze slipy a klobouk.V posledním momentu čísla se pak snaží slipy strhnout a zároveň si své mužství zakrýt kloboukem, ale tak úplně mu nevyjde načasování. Ukáže tak rozparáděnému publiku trochu víc, než měl asi v úmyslu. Dámám je to jasné a smějí se, zároveň ale některé s kamarádkami uvažují nad tím, jestli mají i ostatní vystupující v plánu se zcela obnažit.



Přestože ženy tato hra, ve které jsou muži sexuálními objekty, baví, většina z přítomných zřejmě netouží nakukovat pánům až do trenek. Spokojí se s pohledem na jejich tváře, svaly a hlavně na jejich představení, absolutní nahota do burlesky nepatří. I to má ale své výjimky. Když na pódium dorazí James jenom v ručníku, který si otočený zády k publiku sundá, tak už se nikdo nesměje. Ženy naopak tleskají a obdivují jeho krásně tvarované hýždě, i následné komické výrazy v jeho obličeji.

Za chvíli se na pódium přihrne Magnus oblečený jako Viking s kožešinou a sekyrou v ruce. Dámy přímo šílí a na pódium začnou padat zmuchlané papírky - tzv. rooster dolars, které si ženy předtím vyměnily za peníze ve foyer. Nyní mohou jejich prostřednictvím vyjadřovat vystupujícím pánům své sympatie. Magnus si na pódium přiveze velký stůl na kolečkách a pak se vydá do publika, kde se zvědavě rozhlíží. Všem je jasné, co bude následovat - jedna z nás se podívá na pódium. Magnus chvíli obchází řadami žen a dívek a nakonec si vybere hubenou brunetku na vysokých podpatcích. „Taková hubená, asi aby ji dobře unesl,“ utrousí blondýnka vedle mě, která by se podle svých slov zrzavému Skandinávci vůbec nebránila.



Brunetku už mezitím na rameni donesl na pódium, chová se k ní jako barbarský Viking, celkem neurvale s ní hází a dívka se ze všech sil snaží nespadnout ze svých sedmicentimetrových podpatků. Magnus jí nakonec hodí na stůl, poskakuje okolo dívky i stolu, přilepí se na ni a zase odskočí a tancuje okolo ní svůj rituální tanec. Když skončí, brunetce se klepou nohy a vypadá to, že má problém dojít zpátky na místo. Rozklepala se jí kolena z vysokých podpatků, nebo z přítomnosti pohledného zrzavého barbara? Tipla bych si, že zafungovalo tak trochu obojí.



Sexy námořníci, kovbojové i toreador

Show střídá samostatná vystoupení s těmi skupinovými a dojde snad na každou typickou sexuální fantazii. Po pódiu se tak prohánějí sexy námořníci s kloboučcích, kratičkých trenkách a s trumpetkami, ale i rozverní barmani po zavíračce nebo kovbojové v upnutých džínách a s červeným šátkem kolem krku. Kromě zmačkaných dolarů přilétne na pódium i několik květin a nakonec dokonce i jedna černá podprsenka.

Na představení je příjemná jeho nadsázka, která je pro burlesku typická. Jde tu hlavně o lechtivou zábavu, nikoliv o opravdový sex. Chlapci neberou vážně ani sebe samé a jejich vystoupení protkávají vtípky a gagy, které jsou velmi sympatické. Vystupující navíc kromě svůdných a sexy pohybů boky zvládají i taneční kroky, balancují na židlí nebo jeden na druhém a když se vyšvihnou k tyči, jako by popírali fyzikální zákony. Vycházejí hlavně z populární kultury a dojde tak třeba i na Andrého jako mnicha, který se kvůli chtíči odvrátí od života v klášteře a raději unese dívku z publika, kolem které pak mrská bičíkem.

Jsem akorát trochu zklamaná z toho, že i když si pánové dokážou ve většině věcí udržet nadhled, při zacházení s dívkami z publika se chovají dominantně. Ženské sexuální fantazie jsou přitom velmi rozmanité a někdy by byla na místě i něha a další možné scénáře než jenom submisivní postavení ženy.

Rozhodně ale musím ocenit choreografii jednotlivých čísel i ohebná těla a taneční dovednosti některých pánů. Velký dojem na mě udělal Spartakus se svým gladiátorským číslem plném náročných skoků a otoček. Všem bylo hned jasné, že Spartakus je profesionální tanečník a byli jsme jeho uměním ohromeni. Působivý byl i romantický toreador, který své číslo zahájil jako stínohru schovaný za plentou. Úsměv na rtech pak vykouzlil Jerky, svalovec menšího vzrůstu, který přišel oblečen v části moravského kroje.

„Původní myšlenka se zrodila před několika lety v hlavě našeho choreografa a tanečníka Mika, když s kolegy v divadle přemýšleli, co budou dělat, až ukončí profesionální taneční kariéru. Tenkrát Mike vymyslel pánskou show s prvky akrobacie a humoru – mužskou verzi burlesky,“ popisuje mi později André, který se živí jako trenér se zdravotním zaměřením a ve skupině Roosters má na starosti také marketing. Mike se inspiroval v mnoha oblastech umění – skupina využívá prvky baletu, akrobacie, fitness, burlesky i cirkusu. „Především ale vycházel ze své předchozí praxe divadelního tanečníka a hlavně využil talenty a osobní zájmy nás samotných,“ dodává André a prozrazuje, že Spartakus je sólistou olomouckého baletu a o ekonomickou stránku se stará Magnus, který vede firmu zavedenou na autodopravu. Ostatní, jak jejich těla napovídají, se věnují kariérám profesionálních tanečníků a trenérů.

Ani po závěrečném bouřlivém potlesku ale večer pro většinu přítomných dam ještě nekončí. Ve foyer roztáčí své desky DJ a barmani nedočkavě třesou shakery. „Tak co, jedeme někam do centra?“ navrhuje muž v obleku přiopilé ženě, se kterou se celý večer výborně bavil pár sedadel vedle mě. „Já bych tady zůstala,“ odvětí mu žena a já raději mizím z doslechu, protože se nechci stát svědkem případné hádky.

Ženy a dívky trpělivě vyčkávají, až se vystupující v zákulisí převléknou a přijdou se bavit s nimi. Mezitím si ale musí vystačit s těmi muži, kteří byli také v publiku. A zábava se rozjíždí opravdu dobře, protože poslední, co vidím před nástupem do taxíku, je dívka nabízející kamarádce osahání svalů jejího přítele. „To víš, že jo, sáhni si. Dneska to máš zadarmo,“ směje se a rozepíná svému příteli knoflíčky na košili, pod kterou za pár vteřin zapluje dlaň druhé ženy. Já mezitím už v taxíku přemýšlím nad tím, jestli se majitelka černé podprsenky s hedvábným kouskem rozloučila, nebo jestli si ho zkusí vyzvednout u pánů v šatně.