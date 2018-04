OBRAZEM: Sukně, gladiátoři i nahá hruď. Pánská móda letos překvapuje

Muži, co sledují trendy, mají jednu velkou výhodu: už teď tuší, co budou nosit za rok. Právě totiž probíhají týdny pánské módy na sezonu jaro a léto 2015. Kdo bude chtít za rok ohromit, ví, že by měl pomalu začít s posilováním břicha. A smířit se s myšlenkou, že i pánům sluší zářivé odstíny.