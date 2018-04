Pánská přání jsou někdy divná, říká primářka z plastické chirurgie

"Mužům děláme už prakticky všechno. Uši, podbradky, obličej, prsa, nosy, horní i dolní víčka, liposukci stehen, pneumatiky kolem pasu, nastřelování vlasů... Každý chlap je háklivý na jinou část těla, ale na penis téměř všichni," říká Vraspírová.

Blanka Vraspírová * primářka a zdravotní ředitelka Kliniky plastické chirurgie v Ústí nad Labem * má dvě dospělé děti * na kliniku do Ústí, která byla založena v roce 1993, za ní docházejí i VIP pacienti hlavně z Prahy, předtím za nimi do hlavního města jezdila * na klinice jsou laserové ambulance, operační sály a dva hotelové pokoje * po loňských podzimních komunálních volbách je ústeckou radní za Stranu Zdraví Sportu Prosperity

"Právě jsme měli na sále mladého muže, který si přeje být pornohercem. Už jednou jsem mu penis zvětšovala a prodlužovala, ale stále se mu to nezdálo dostatečné. Nyní jsme mu tedy penis doplňovali do tloušťky, podruhé jsem mu do předkožky dala téměř decilitr macrolanu. Nyní má pořádnou velikost a momentálně je spokojen."

O kolik lze penis prodloužit?

Maximálně o 2,3 až 3 centimetry do délky. Ale penis se také zvětšuje do šířky a opticky hodně zvětšuje, když se látka aplikuje do předkožkového vaku, což tělo penisu velmi prodlouží. Novinkou je, že kromě látky macrolan nyní používáme lipofilling, tedy tuk odebraný z jiné pacientovy části těla. To si žádá stále více mužů. Ovšem jsou i tací, kterým není kde tuk odebrat.

To nikde na těle nemají gram tuku?

Mnozí, kteří chodí s nějakým přáním, jsou z posiloven svalnatí, ale bez tuku. Nebo ho mají tak málo, že je složité ho odebrat a je nekvalitní. Tuk musí být pěkný žluťoučký, aby v daném místě zůstal a prorostl cévkami. No ale když klient o nějaký zákrok stojí, je ochoten třeba i krátkodobě ztloustnout. Vykrmuje se. Pak si nechá tuk odebrat a rychle zase v posilovně zhubne.

Jaká jsou další přání mužů na vaší klinice?

Často jim připravuji implantáty z vlastního tuku do rtů, do rýh od nosu podél koutků rtů, mračivých vrásek mezi obočím, na obličeji chtějí i zvýraznit lícní kosti.

Muži řeší i tvar rtů?! Ženy většinou chtějí pěkně plné, jaký je tedy teď trend u mužů?

Také plnější rty, protože chtějí vypadat pozitivně.

Plné rty jsou pozitivní?

Říká se, že úzké rty vypadají nepříjemně a mají je despotové. Čím je člověk starší, tím se rty zužují. A muži chtějí také vypadat sexy.

Mají pánové větší trpělivost podstupovat pro krásu zákroky než ženy?

Ne. Muži chtějí všechno najednou a výsledky žádají hned. Také nemívají čas někde ležet měsíc. Takže když jsou zdraví, nejčastěji se jim dělá celý obličej najednou. Horní a dolní víčka, rty, vrásky, lifting celého obličeje...

To je vypínání?

Když vypnete starou kůži, je to jako když napnete starý kabát, zůstane stará látka. Aby se kůže omladila, musíme ještě použít frakční laser. Ten starou kůži vybrousí, odstraní rozšířené póry, drobné vrásky i pigmentové skvrny. Zůstane krásná růžová kůžička. Je to náročná operace na 4 až 5 hodin a muži ji chtějí stále častěji. Pak takový obličej omládne o 20 let.

Kolik "nových obličejů" mužům za měsíc uděláte?

Tak dva tři.

Moje zkušenost je, že muži potřebují pořád něco pofoukat, všechno je bolí, o boleních mluví... Je náročnější pracovat s muži než se ženami?

Ne. Snášejí to u nás velmi dobře. Zákroky nebolí. Jen třeba po operaci na obličeji vypadají chvíli jako strašidla. Mají hlavu v obinadle, chladíme je hojivou bílou mastí... Poté, kdy u nás přespí, musí se asi jen na 14 dní někam schovat. Obličej i víčka mají oteklé, po laseru také obličej ztmavne. To je, jako když hodíte brambor do ohně, nafoukne se slupka. Podobně vypadá kůže. Takže zpočátku nikdo není žádný krasavec, ale za 14 dní se vyloupne.

Většina mužů dnes nosí krátké vlasy nebo jsou vyholení. Nebojí se, že jim jizvy na kůži budou po liftingu vidět?

Šijeme plastickým stehem, takže jizvy jsou opravdu droboučké, takové malinkaté čárky. A po 14 dnech, kdy se jizva zahojí, ji ještě jednou přejedeme frakčním laserem a téměř nic není vidět. Ten laser je geniální, já ho mám fakt ráda.

Trošku jste mne znejistěla. Vždyť po takových kompletních změnách obličeje nelze odhadnout ani věk.

Když porovnáváme staré fotografie, tak se ti pánové opravdu vrátí o 20 let zpátky. Když se jejich image hodně změnění, musí si skutečně vyměnit doklady. Už se stalo, že jeden náš pacient omládl tak, že ho nechtěli pustit přes hranice. Musel si fotografii na pasu vyměnit.

Jací pánové jsou ochotni takový zákrok podstoupit? Jde o ty, kteří utečou od manželky a mají nějakou mladší?

Ano. Nejčastěji jsou to muži, kteří mají druhou mladší partnerku. Nebo známé osobnosti z politiky a showbyznysu, ty jsem dříve operovala v Praze. Jména neprozradím, nesmí o tom hovořit ani náš personál, to by bylo naprosto neseriózní.

Máte pro takové hosty speciální opatření proti prozrazení?

Ano. Parkují vzadu na hlídaném dvoře, výtahem vyjedou až sem k nám nahoru, bydlí ve speciálním hotelovém pokoji kliniky. Nikdo o nich neví, na převazy přijíždí v době, kdy na klinice nikdo není. Někdy někdo měl i ochranku.

Fakt?

Ano, museli jsme třeba řešit malou potíž s ochrankou, ale to bylo u ženy. Nakonec jsme se dohodli, že není nutné, aby ochranka u pokoje byla celý čas. Ochranka sem jen pacientku přivezla a zase si ji vyzvedla.

Zpět k zákrokům. Řeší dnešní muži i takové potíže jako jsou celulitida a silná stehna?

Dělám jim liposukci tuku z hýždí, stehen, pneumatiky kolem pasu. Ideální pro muže je horká novinka - kavitace a radiofrekvence, což je revoluční technologie 21. století. Někdo tomu říká bezbolestná liposukce. Ale radiofrekvence prohřívá hluboké vrstvy kůže, působí na její vlákna a vypíná je. Starší pánové, kteří nemohou na složité operace obličeje, si to oblíbili. A kavitace s radiofrekvencí dohromady odstraňuje tukové polštáře a celulitidu.

Vaše klinika na webu mužům nabízí i sterilizaci. To někdo opravdu chce?

V poslední době čím dál tím častěji. Nedělá se totiž v nemocnicích. Bohužel stále platí nařízení z šedesátých let, kdy je k takovému zákroku třeba, aby se sešla komise. A na takovou mašinérii pacienti nechtějí čekat. My jsme soukromé zařízení, pro nás to neplatí. Mám vždy podrobnou dokumentaci od urologa, který pacientovi vysvětlí, že tento zákrok je téměř nevratný. Semenné kanálky lze spojit pouze mikrochirurgickou operací a nikdy není stoprocentní, že to půjde. Vasektomii žádají nejčastěji ženatí muži, kteří mají 3 až 4 děti a další nechtějí.

Já myslela, že spíš bohatí, aby u nové partnerky měli klid...

Druhou skupinou jsou baroví povaleči, kteří "rozsévali", porůznu mají více dětí, nechtějí se vázat, ale dál si užívat sexu. Pak také přicházejí lidé z náboženských důvodů, žena třeba nechce použít antikoncepci, nebo ji brát nemůže, takže pak je to na muži.

Penis jsme už prodlužovali, dělali silnější, mluvili jsme o sterilizaci... Ještě po nějakých zákrocích muži touží?

Po obřízce. Někteří z náboženských důvodů, homosexuálové hlavně z hygienických. Děláme ji malým dětem i starším mužům. Dělají se piercingy, implantáty do varlat. Někdy o varle muži přijdou kvůli rakovině, jindy v dětství prodělají torzi varlat, kdy se otočí kolem stopky, zaškrtí se a pak se musí vyjmout. V šourku zůstane jen jedno a muži jsou na to citliví. Podle nich čím větší šourek, tím větší mužství. To varle prostě chtějí dodat.

Klinika nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, pacienti si u vás vše hradí sami. Přesto jsou nějaké operace, které děláte i kvůli zdraví?

Často při gynekomastii, kdy klukům v pubertě začnou růst prsní žlázy. Oni jsou z toho nervózní, nevyrovnaní, bojí se svléknout. U starších mužů se zase v prsní žláze hromadí tuk. Ze zdravotních důvodů se tuk i prsní žlázy odstraňují, protože by mohly způsobit rakovinu prsu jako u žen.

Převažují ještě na vaší klinice vůbec ženy?

Ještě ano, ale mužů v poslední době hodně přibývá. Vliv na to měly hlavně pořady v televizi. Muži prostě nyní chodí a říkají, chci to, jak to dělali tomu pánovi v televizi.

Nebylo by lepší je někdy poslat zaběhat, aby byli hezčí sportem, a ne díky doktorovi?

Chtějí to mít bez dřiny. Třeba takové ty "bochánky" na hrudníku. Ty jim tvarujeme jejich tukem. Mají zájem i o pěkné vypoulené půlky zadečku. Tam se jim dávají pořádné implantáty.

Setkala jste se někdy i s opravdu zvláštním přáním, třeba až bizarním, které mužům nemůžete splnit?

Takové prosby mi chodí hlavně do naší mailové poradny. Nedávno se mne pán ptal, jestli bychom mu nezkrátili penis. Má prý téměř dva metry a partnerka je malinká, takže jim spojení nefunguje. Měl naprosto vážný dotaz, zda po zmenšení té kosti bude penis v sádře. Jiný muž si stěžoval, že mu narostly moc velké nohy, on se za ně stydí, musí kvůli tomu nosit jen široké kalhoty a nesežene boty. Takže by se chtěl objednat na zmenšení nohou. Myslela jsem si, že si pán dělá legraci, ale nedělal. Lidé jsou z té televize zhlouplí, myslí si, že jde úplně všechno.