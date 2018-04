Ležérní styl, ale i výrazné doplňky. Pánská móda na léto nudu nezná

4:44 , aktualizováno 4:44

Pánové by protentokrát měli nechat nudné barvy na dně svého šatníku. Letní sezóně dominují hlavně pestrobarevné kombinace, a to nejen u oblečení na každodenní nošení, ale i u outfitů do práce či na večer. Nezbytné jsou doplňky, které dotáhnou celý look k dokonalosti.