Čtenářský recept: Panna cotta s jahodovo-malinovým přelivem

Doba přípravy

5

Množství

4

Panna cotta:

500 ml smetany ke šlehání

50 g cukru

2 lžičky želatiny (od Dr. Oetkera)

vanilkový extrakt nebo vyškrábnutá semínka s vanilkového lusku

čerstvé jahody a maliny na dozdobení

lístky máty na dozdobení

Jahodovo-malinový přeliv:

200 g jahod

50 g malin

lžíce cukru

Do misky dáme 2 lžíce vody, vsypeme želatinu a necháme 10 minut odstát, aby se nabobtnala.

Smetanu, cukr a semínka vanilkového lusku dáme do rendlíku a zahřejeme těsně pod bod varu. Jakmile bude směs ohřátá na požadovanou teplotu, odstavíme rendlík z plotny. Vmícháme želatinu a necháme jí úplně rozpustit.

Směs vlijeme do formiček, které pak nejlépe přes noc umístíme do ledničky. Minimálně však na 4-5 hodin.

Rozmixujeme všechny ingredience na ovocný přeliv, kterým pak přeléváme ztuhlé panna cotty. Nakonec vše dozdobíme čerstvými jahodami a malinami a mátou.