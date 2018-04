Dáte si panna cottu, tiramisu, ovocný dezert nebo raději milkshake?

Čokoládový dezert

Na 2 porce:



250 g zakysané smetany light

1 sáček šlehačky v prášku

50 g roztavené hořké čokolády

směs ovoce (banán, mandarinka, ananas nebo směs lesního ovoce)

hoblinky čokolády na ozdobení

Zakysanou smetanu vyšleháme spolu se šlehačkou. Polovinu směsi dáme stranou. Do druhé poloviny postupně přidáváme čokoládu.

Do misek nebo pohárů dáme vrstvu tmavé směsi, vrstvu ovoce a zakončíme vrstvou směsi bez čokolády. Hotový dezert posypeme čokoládovými hoblinkami a ozdobíme lístky máty. Na závěr můžeme přidat kopeček čokoládové zmrzliny.



Panna Cotta s lesním ovocem

Na 4 porce:

2 lžičky želatiny

500 ml čerstvé 33% smetany

40 g moučkového cukru

1 vanilkový lusk

čerstvé ovoce (jahody, maliny, borůvky atp.)

Do mističky dejte 2 lžíce vody a vsypte želatinu. Nechte pět minut stát, aby želatina nabobtnala. Smetanu vlijte do hrnce, přidejte cukr, vanilková semínka i rozkrojený lusk a zahřívejte na středním plamenu. Za občasného promíchání nechte přijít k varu. Přidejte želatinu a minutu až dvě povařte, aby se želatina rozpustila. Z hrnce vyndejte lusk a směs vlijte do formiček (skleničky, hrnečky). Dejte na 4–6 hodin do ledničky, aby panna cotta zatuhla. Vyndejte z lednice a podávejte s čerstvým ovocem.

TIP: „Místo čerstvého ovoce vyzkoušejte jablečné pyré se skořicí či jahodovou dřeň. Nebo poté, co smetanu se želatinou dovaříte, do ní opatrně vmíchejte rozpuštěnou čokoládu. A pokud pořádáte večírek, nebojte se do panna cotty předtím, než ji vlijete do formiček, vmíchat alkohol (výborně se mi osvědčilo Amaretto či vodka),“ radí šéfcukrářka pasticcerie v Tržnici Wine Food Market.

Tiramisu

Připravte si pravé tiramisu podle italského cukráře:

VIDEO: Příprava pravého italského tiramisu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tvarohový pohár s pudinkem

250 g tvarohu

sáček vanilkového pudinkového prášku

250 ml mléka

2-3 lžíce cukru

maliny

Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme tuhý pudink. Ještě do horkého pudinku vmixujeme tvaroh.

Polovinu směsi dáme do pohárů, nalijeme na ni horké maliny (dle chuti ocukrujeme), pak dáme další vrstvu směsi. Pohár ozdobíme čerstvými malinami.

Krém s lesním ovocem

250 g ricotty

0,5 l mléka

1 sáček vanilkového pudinku

1 sáček vanilinového cukru



3 lžíce cukru

hrnek drobného ovoce (borůvky, maliny, lesní jahody, rybíz)

šlehačka

V trošce mléka rozmícháme pudinkový prášek a cukr. Zbytek mléka přivedeme k varu a do vroucího mléka vlijeme pudinkovou směs. Vaříme 2 minuty.

Ricottu dáme do mísy a po částech zašleháváme mírně vychladnutý pudink. Necháme téměř vychladnout a pak přidáme drobné ovoce, může být i pokrájené nebo rozmačkané.

Jahodové osvěžení

Pro 3 osoby:

200 g jahod

0,4 l mléka

1 lžíce cukru

2 kopečky vanilkové zmrzliny

Jahody omyjeme, odstraníme stopky. Mixujeme spolu s mlékem a cukrem asi minutu. Pak přidáme zmrzlinu a ještě krátce mixujeme.

Podáváme ozdobené lístky máty nebo meduňky a kousky nakrájených jahod. Můžeme posypat nasekanými ořechy, mandlemi nebo műsli.

Ananasový mléčný koktejl

500 ml polotučného mléka

100 ml ledově vychlazeného mléka na vytvoření pěny

1 malá plechovka kompotovaného ananasu

šťáva z citronu

moučkový cukr na dochucení

led

Ananas rozmixujeme s trochou mléka a citronovou šťávou. Doplníme mlékem, ledem a ještě promixujeme. Nápoj nalijeme do vysokých sklenic a ozdobíme plátkem ananasu, koktejlovou třešní nebo mátou.



Papájo-zázvorové smoothie

2,5 hrnku papáji nakrájené na kousky

1 hrnek ledu

2/3 hrnku nízkotučného bílého jogurtu

1 polévková lžíce najemno nastrouhaného čerstvého zázvoru

1 polévková lžíce medu

šťáva z 2 citronů

lístky čerstvé máty

Všechny ingredience kromě máty společně rozmixujeme. Dozdobíme lístky máty a plátkem papáji.



Jogurtová zmrzlina

1 velké balení bílého jogurtu

1 kelímek smetany ke šlehání

400 g ovoce (borůvky, jahody, maliny, rybíz)

1 vanilkový cukr



Ušleháme šlehačku. Jogurt rozmixujeme spolu s ovocem a cukrem. Lehce vmícháme šlehačku.

Pro přípravu zmrzliny je nejlepší zmrzlinovač, pokud jej nemáte, je nutné během chlazení směsi ji několikrát promíchat, aby se netvořily krystalky.