Pandemie chřipky už klepe na dveře. Hrozí letos?

„Dá se říct, že už klepe na dveře,“ připouští přední odborník na infekční choroby Jiří Beran z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ale kdy přesně udeří, zda to bude letos, za dva roky nebo za pět, říct s určitostí nelze.

Jisté je, že čekárny praktických lékařů se už plní pacienty s běžnými virózami. Kýchají, smrkají, kašlou. Období pravé chřipky ještě nepřišlo. Ta nastupuje obvykle na konci ledna a nejvíc se jí daří během února a března. Loni byl její virus agresivní. „Celkově bylo nemocí dýchacích cest méně, ale podíl chřipky byl větší. A měla horší průběh,“ uvádí Jiří Beran. Odhaduje, že síla letošní chřipky se může podobat té loňské. Ale doufá, že mnoho dospělých se už s loňskou chřipkou setkalo a mohlo by proti ním mít protilátky. Takže, pokud by onemocněli, mohl by být průběh nemoci mírnější.

Očkování: ideální čas

Nyní je nejlepší doba na očkování proti chřipce. Vakcíny by letos mělo být na rozdíl od loňského roku dostatek. Přijde zhruba na 200 až 300 korun. Letos je složená ze dvou kmenů chřipky A a jednoho kmene chřipky B. „Oproti loňskému roku bylo vyměněno jedno ‚áčko‘,“ říká Jiří Beran.

Očkovat se v České republice nechává zhruba sedm procent lidí, pro srovnání v Německu je to 22 procent. Mnozí lidé totiž injekci nevěří: Stejně onemocním, říkají. „Ale lidé si často pletou pravou chřipku s běžnou virózou způsobenou jiným virem. Proti takovému skutečně očkování nechrání,“ vysvětluje Jiří Beran.

Ani vakcína proti chřipce nemusí dát jistotu, že se virem nenakazíte. Ale nemoc může mít mírnější průběh. Jiří Beran dokonce tvrdí, že injekce ovlivňuje i jiné virózy. „Člověk očkovaný proti chřipce bývá podle některých výzkumů až pětkrát méně nemocný během zimní sezony chřipce podobným onemocněním než ten, kdo se očkovat nenechá. Nebo zvládá nemoci lépe,“ uvádí.