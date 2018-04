Pana Božského najdete nejpozději v roce 2050. Ale bude to robot

Je dokonalý. Jeho nádherná postava je uměleckým dílem. Dokáže mi naslouchat a zbožňuje mé kamarádky. Romantická gesta zařazuje mezi své všední povinnosti. Trávíme spolu každou volnou chvíli, je mým nejlepším přítelem. Je laskavý, vtipný a trpělivý. Miluje mě jako nikdo předtím. Pokládá záchodové prkýnko a košile si žehlí sám...

Není už takový muž téměř vyhynulým druhem? Je to dost pravděpodobné. Jak však naznačuje nová studie, již za několik let budeme mít všechny možnost nejen takového muže potkat, ale třeba s ním uzavřít manželství. Pokud nám nebude vadit, že je to robot.

Roboti jako lidé

Nizozemský vědec David Levy z univerzity v Maastrichu předpověděl na základě vědeckých výzkumů, že v roce 2050 budou v některých státech legalizovány sňatky s robotickými partnery. A nejen to. Roboti se údajně stanou také novým sexuálním trendem, kterému bude velmi těžké odolat.

Vztah mezi člověkem a robotem již dávno není pouhou představou autorů science fiction románů. Roboti se stali běžnou součástí našeho života. Hrají si s našimi dětmi, pomáhají nám v kuchyni, ochotně čekají v šuplíku u postele a jsou připraveni kdykoli (a za kohokoli) zaskočit.

Jak však předpovídá Levy, roboti se brzy začnou ještě více podobat nám samotným - a to na té nejvyšší úrovni. Kromě perfektní vnější podoby bude každý robot komplexní osobností se specifickými lidskými vlastnosti. Ale protože to bude stále "jen" robot, jeho chování i charakter bude možné naprogramovat.

Sestav si svého partnera

"Psychologové popsali několik důvodů, proč se lidé zamilovávají. Mezi základní faktory zařazují osobnost a také vědomí, že je jejich partner miluje. U robotů budou všechny tyto faktory neprogramovatelné," tvrdí Levy.

Jen si to představte. Bude to stejné, jako si namíchat sáček s oblíbenými cukrovinkami. Namísto gumových medvídků přidáme 100 gramů sex-appealu, za karamelky přihodíme půl kila empatie a dlouhatánské pendreky vyměníme za…, no to už bude na každé z nás.

Dokonalá genetická výbava

Ačkoli hra na stvořitele perfektního partnera bude mít jistě svá etická úskalí, je těžké si s myšlenkou dokonalého, i když trochu digitálního, vztahu nehrát. Žádné ponožky na zemi, televize bez sportovních kanálů, nulové požadavky na teplé večeře. Bude to naopak on, komu budou domácí práce vlastní (s ohledem na rodokmen plný vysavačů, mixérů či žehliček).

Jeho úžasná genetická výbava se tak určitě odrazí i v dalších oblastech - ať už se bude jednat o hudební sluch (i-pody a mp3 přehrávače) nebo o znalosti a slovní zásobu (internet). A to vůbec nemluvím o jeho sexuálních dovednostech (jeho dědeček bydlí v nejedné zásuvce nočního stolku).

Poselství z budoucnosti

"Otázkou není, jestli, ale KDY dojde k tomu, že budeme navazovat vztahy s roboty. Jsem přesvědčen o tom, že to bude dříve, než si všichni myslíme," upozorňuje nizozemský vědec Levy. Máme se tedy opravdu začít těšit?

Jakkoli může být představa technologického vztahu lákavá, je nutné se na to podívat opravdu z lidského hlediska. Za láskou robota se totiž bude skrývat nainstalovaný software, za jeho touhou digitální čísla a romantická gesta budou jen dobře sestaveným kódem. A co v případě, když dojde k selhání systému? S pořádnou hádkou nepočítejte. Tlačítko restart vyřeší vášnivé udobřování za nás. Bohužel.