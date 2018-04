Pamela nezapře vtipy o blondýnách

"Problémy nastaly, sotva zastavila u stojanů. Když vystoupila ze svého Range Roveru v ceně osmdesát tisíc euro, odšroubovala víčko nádrže a pak se začala bezradně rozhlížet kolem sebe," vylíčila novinářům situaci obsluha benzínky.

Po chvíli se prý sice objevila příslušnou hadici, po několika pokusech ji úspěšně vyprostila z úchytky a zastrčila do odpovídajícího otvoru, ale to také bylo všechno. "Docílit, aby z hubice začal vytékat benzín, to nedokázala," uvedla obsluha.

Po deseti minutách bezplatné show se tedy jednomu ze zaměstnanců stanice sedmatřicetileté herečky zželelo a osobně jí nádrž naplnil. Vysvětlit, jak snadné je natankovat, však už Pamele Andersonové nestačil. Ta okamžitě naskočila do vozu a s kvílícími pneumatikami vyrazila za novými dobrodružstvími před televizními kamerami.