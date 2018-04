Obézním nedojde, že by měli zhubnout, dokud neonemocní, myslí si žena

Pamelu opustil její přítel jen pár týdnů předtím, než si ho měla vzít. Najednou mu došlo, že mu vlastně vadí její obezita a odešel od ní. V tu dobu už měla kvůli nadváze i zdravotní problémy - potýkala se s vysokým cholesterolem, tlakem a cukrem.

„Tehdy jsem si uvědomila, že se řítím špatným směrem. Zůstala jsem sama, po příteli mi zůstaly dluhy, necítila jsem se dobře po fyzické stránce. Partner mě nechal, protože jsem měla kvůli vyšší váze zdravotní problémy a myslím, že už ho to jednoduše prostě přestalo bavit,“ řekla Pamela v rozhovoru pro deník The Mirror.

Do té doby nikdy neřešila, jaká jídla jí, co obsahují a na co by si měla dávat pozor, protože jí pohodlný styl stravování v rychlém občerstvení vyhovoval.

„Není nic jednoduššího, než si někde cestou do práce koupit hamburger a zapít to colou. Neztrácíte tím čas, zasytí vás to a můžete pokračovat dál. To funguje jen dočasně. Pak začnete mít kvůli takovému jídlu zdravotní problémy. Přijde to vždycky, když se stravujete jen takhle,“ myslí si.

Kdyby ji však nepotkaly právě zdravotní problémy a následně i rozchod se snoubencem, nikdy by se prý nerozhodla něco s tloušťkou dělat a pomalu by se propracovala k morbidní obezitě. Když začala hubnout, vážila 108 kilogramů. „Je to jen o lenosti. O tom, že mi vyhovovalo, jak jsem nic nedělala. A dokud mi to toleroval partner a moje tělo to ještě tak nějak zvládalo, neměla jsem důvod cokoli měnit. Bylo mi jedno, co si o mě myslí ostatní,“ pokračovala s tím, že by to tak ale nemělo být.

„Předně je potřeba myslet na budoucnost. Na dlouhý život a na zdraví a rodinu. A toho se nedočkáte, když se sebou něco neuděláte,“ dodala. Pamela doufá, že si z jejího příběhu vezmou příklad ostatní a začnou se sebou něco dělat dřív, než bude pozdě.