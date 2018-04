Manželství je těžké, už se nikdy nevdám, prohlašuje Pamela Andersonová

„Manželství je těžké. Už se nevdám. Stačilo,“ řekla Pamela Andersonová portálu ET!online.

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka byla vdaná třikrát. Jejím prvním manželem byl bubeník kapely Mötley Crüe Tommy Lee (53). Vzali se v roce 1995 po čtyřdenní známosti. Pamelina matka se o svatbě své dcery dozvěděla z médií. Pár se rozvedl v roce 1998 a má spolu syny Brandona (19) a Dylana (17). Manželé se nechvalně proslavili domácím pornem, které jim někdo ukradl a objevilo se na internetu. Ještě několikrát se dali dohromady a znovu rozešli, ale v roce 2001 byl jejich rozchod definitivní.

V červenci 2006 se bývalá Playmate provdala za hudebníka Kida Rocka (44). Dvojice před svatbou několikrát zrušila zásnuby. A pouhé čtyři měsíce po svatbě se pár rozvedl. Herečka jako důvod uvedla neslučitelné rozdíly. Hudebník později přiznal, že to bylo také kvůli tomu, že Pamela často nadávala na jeho matku a sestru, a to i před Kidovým synem z předchozího vztahu.

Třetí svatba následovala v říjnu 2007, kdy si Andersonová v Las Vegas vzala filmového producenta Ricka Salomona (47). Bývalý manžel herečky Shannen Doherty měl také problémy s ukradeným domácím pornem, na němž je zvěčněný se svojí tehdejší přítelkyní Paris Hiltonovou. Andersonová a Salomon se rozešli dva měsíce po svatbě. Pak se znovu dali dohromady, ale v únoru 2008 bylo jejich manželství zrušeno. Znovu se vzali na počátku roku 2014, ale už v létě herečka požádala o rozvod a letos v dubnu už byla zase svobodná.

„Ve svém věku jsem toho udělala už hodně, takže teď na to vůbec nemyslím. Nehodlám dokonce s nikým randit do Vánoc,“ prohlásila herečka, která nedávno přiznala, že se vyléčila z hepatitidy C (více zde)