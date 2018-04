Pamatujete na povinné oslavy MDŽ? Otestujte se

Jenže jako nám komunisté kazili Den žen, tak nacisté zase kazili Den matek.

A co?! Oba svátky to přežily. Na rozdíl od těch hnusných režimů. A je co slavit, nebo spíš si připomínat.

Stačí popojet dál po zeměkouli a vidíte, že ženský úděl ani dnes není žádná legrace. Negramotnost, obřízka, krevní msta, znásilňování coby válečná zbraň. Vždyť osmdesát procent všech uprchlíků ve světě jsou právě ženy a děti!

A zůstaneme-li v České republice, ani tady není zrovna rovnost mezi pohlavími příkladná. Podle zprávy mezinárodní koalice Social Watch dosahujeme genderové spravedlnosti pouze v oblasti vzdělávání. Neuspokojivá situace zůstává v oblasti socioekonomické spravedlnosti a nejhorší je v oblasti podílu žen na moci a rozhodování.

V mezinárodním srovnání se tak Česká republika drží spíše na chvostě, stejná míra nerovnosti panuje i ve státech jako Botswana či Mongolsko.

A mimochodem, i ten nebohý karafiát by si už zasloužil politickou rehabilitaci.