Zpěvačka Paloma Faith kvůli infekci po porodu nemohla dva měsíce chodit

Paloma několik měsíců po porodu sdělila, že měla bolestivé kontrakce dvacet hodin a stejně pak nemohla porodit přirozenou cestou. Její syn totiž začal mít nepravidelné srdeční ozvy a škrtil se pupeční šňůrou. Lékaři tak nakonec přistoupili k akutnímu císařskému řezu.

„Všechno to bylo tak strašně hektické a po těch bolestech mi lékaři stejně řekli, že musí okamžitě udělat císařský řez, protože je miminko v ohrožení života. Co se mohlo pokazit, to se během toho porodu pokazilo a stejně tak po něm,“ svěřila se v rozhovoru pro deník The Sun.

Po narození syna dostala infekci dělohy a nemohla se téměř hnout. Starost o syna tak pro ni byla velkým problémem.

„Měla jsem obrovské bolesti. Nemohla jsem ani chodit. Říkám vám, že jsem normálně začala chodit až tak po dvou měsících,“ pokračovala.



Špatně se jí hojila i jizva po operaci a měla problémy s kojením. V minulosti si vysnila velkou rodinu, ale dnes už si myslí, že vlastní dítě bude mít opravdu jen jedno.

„Prostě mám pocit, že nejsem předurčena k tomu, abych rodila děti jedno za druhým. Moje tělo na to asi není stavěné, reaguje na těhotenství a porod opravdu strašně. Přemýšlím, že si dalšího potomka adoptujeme,“ dodala s tím, že i přesto je narození syna velkým požehnáním a děkuje za to, že se mohla stát jeho matkou.

„Děti jsou naše radost. Celý život jsem se těšila na to, až se stanu matkou a teď si to konečně nesmírně užívám,“ doplnila.