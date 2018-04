Pálí vás žáha? Během svátků se vyvarujte čokolády a tučného

Jen málokdo je takový asketa, aby se o svátcích hlídal a ani jednou se nepřejedl cukroví či těžkých jídel. Trest za nedisciplinovanost někdy bývá krutý, žlučníkové záchvaty mnohdy končí v nemocnici, potíže lidově nazývané coby pálení žáhy můžou být v krajním případě velmi vážné.

Po nezřízeném hodování můžete mít pocit, který se laicky popisuje jako překyselený žaludek, což není přesný medicínský pojem. Projevuje se zmíněným pálením žáhy, vracením se kyselého žaludečního obsahu do jícnu, případně do až úst.

Podle vedoucího lékaře Gastroenterologického centra Nemocnice Na Homolce Karla Mareše je nejvhodnější v takovém případě použít antacida, tedy léky, které zneutralizují kyselý žaludeční obsah. Jsou to například léky Anacid, Maalox, Tums, Rennie. Hojně používaná jedlá soda podle lékaře příliš vhodná není.

Škodí i běžné léky

Co se to při pálení žáhy vlastně děje? Nevhodné jídlo a pití, často v kombinaci s běžně užívanými léky (třeba na léčbu srdce, vysokého tlaku či dýchání) naruší správné fungování dolního svěrače, zařízení v trávicí soustavě, které za normálních okolností nedovolí žaludečním šťávám pohyb vzhůru.





Zatímco zdravá žaludeční sliznice je proti jejich účinku chráněná, sliznice jícnu nikoli. Takový jev se nazývá reflux. "V případě krátkodobého a nepříliš častého refluxu se sliznice dokáže od těchto agresivních šťáv sama očistit a nevyvolá refluxní chorobu jícnu," říká Karel Mareš.

Ovšem opakovaný reflux je pro jícen nebezpečný: pokud je intenzivní, dokáže ho naleptat tak, že může vzniknout vřed, po delší době také rakovina.

Podle statistik jde o poměrně častý problém, každý den zažívá zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu až 14 procent populace, jedenkrát měsíčně až 44 procent. Kvůli přemíře jídla a často i alkoholu lidé pociťují potíže s refluxem právě v období vánočních svátků.

Zdravotní komplikace tohoto typu můžete sami mírnit, například je dobré jíst menší porce vícekrát denně než se najednou nacpat. "Určitě není vhodné konzumovat jídlo před spaním. Pokud člověk ulehne s nestrávenou potravou v žaludku, je větší předpoklad, že se budou žaludeční šťávy ve spánku vracet do jícnu a případně zatékat do dýchacích cest," upozorňuje lékař.

Citrusy a káva neprospějí

Je také lepší vyhnout se dráždivým jídlům, což mohou být citrusy, tučná a kořeněná jídla, česnek, čokoláda, káva, sladké a sycené nápoje. Lidé trpící pálením žáhy by měli zapomenout na pití alkoholu nalačno, a pokud to bude aspoň trochu možné, měli by zkusit přestat kouřit. Všechny vyjmenované věci způsobují uvolnění dolního jícnového svěrače. Naopak bílkoviny, tedy například zakysané mléčné výrobky, přispívají k jeho většímu stažení.

Reflux je možné tlumit pomocí již zmíněných antacid, používají se také takzvané blokátory protonové pumpy. Někdy je však zapotřebí operace. Při ní chirurgové vytvoří kolem uvolněného dolního svěrače z povrchové vrstvy jícnu jakousi manžetu, která jícen stáhne a zabrání tak navracení trávicích šťáv.

Operace se však dá provést jen za určitých podmínek. Pacient především nesmí mít porušenou peristaltiku jícnu, v takovém případě by hrozilo, že po operaci by mu jídlo vázlo v krku.

Drobné obtíže řeší hladovění

Mastná a tučná jídla mnohdy stojí také na počátku žlučníkových záchvatů. Ty se obvykle projevují velkou tupou bolestí v pravém podžebří. Bolest má kolísavou intenzitu a vystřeluje zprava pod lopatku. Trvá delší dobu - desítky minut či hodiny. Záchvat někdy provází pocit na zvracení či zvracení samo.

Problémy častěji trápí obézní lidi, diabetiky a těhotné ženy. A připravte se, že pokud na žlučník trpěli vaši rodiče, je pravděpodobné, že vy budete také. Pokud nepomůže několikahodinové hladovění a navíc se připojí žloutenka, teplota či zimnice, je třeba vyhledat lékaře.

Podle Karla Mareše se však o Vánocích většinou dostavují zažívací potíže z přejedení a špatné kombinace jídel, kterým dostatečně uleví, když postižený do sebe nebude několik hodin nic ládovat. Nejsou-li zažívací potíže příliš vážné, může je zmírnit procházka či jakákoli jiná fyzická aktivita. K lékaři byste rozhodně měli spěchat, pokud se ve zvratcích či stolici objeví krev, a to ať už bude jasně červená nebo černá jako kolomaz.