Jícen bývá často drážděn kvůli takzvanému refluxu. Jde vlastně o zpětný návrat natráveného jídla z žaludku do jícnu. Dalo by se také říci, že jde o jakési neúplné zvracení. Žaludeční obsah se vrací do spodní části jícnu a zase zpět do žaludku. V jícnu pak cítíte pálení. Je to dáno tím, že natrávená potrava se již smíchala s kyselými žaludečními šťávami. Místo aby se posunula dál do střev, vrací se zpět a v podstatě rozežírá sliznici jícnu.

Odtud také pochází lidový název nemoci – pálení žáhy, lékaři hovoří o pyróze. Bolestivý pocit pálení je cítit v místě za hrudní kostí. Přesunuje se od oblasti žaludku až ke krku. Mnoho lidí cítí i nepříjemný hořkokyselý pocit v ústech. Je to podobné jako při zvracení.

Trpí asi polovina těhotných

Jde o poměrně častý stav, který je způsoben nedostatečností dolního jícnového svěrače. Pálení žáhy se vyskytuje denně u desetiny obyvatelstva. Během těhotenství, především v posledních třech měsících gravidity, jím trpí polovina žen. Tento problém není nebezpečný, dokonce je považován za normální a většinou se neléčí. Po porodu tyto obtíže často spontánně vymizí.

Viera Křížová z interního oddělení pražské Nemocnice Na Homolce vysvětluje, že pro rozhodnutí o případném léčebném postupu je důležité, jak často se pyróza opakuje a jaká je délka trvání těchto epizod. Pokud pálení žáhy přichází jen zřídka, není třeba se léčit. Doporučuje se upravit stravu. Mezi nápoje a jídla vyvolávající pálení žáhy patří bílé víno, koncentrovaný alkohol, tučná, kořeněná, kynutá a sladká jídla. Vhodné je jíst častěji a menší porce, dobře kousat, vynechat kávu, koncentrované džusy.

Nepodceňujete potíže

Opakující se potíže nepodceňujte. Jícen totiž není před kyselým obsahem natrávené potravy chráněn. Můžou se změnit jeho vnitřní výstelky, to pak vede až ke vzniku vředu a zvýšení rizika vzniku zhoubného nádoru. Kupte si v lékárně antacida – léky, které vážou kyselinu chlorovodíkovou (solnou), jež se podílí v žaludku na trávení. Antacida také dokážou vytvořit na sliznici žaludku a jícnu ochranný film, a tím ji chrání. Existují ve formě cucavých tablet, obyčejných pilulek nebo suspenze gelů, které se prodávají v malých sáčcích.

Koupit si můžete také léky, které přímo potlačují vylučování kyseliny v žaludku. Jde o takzvané inhibitory protonové pumpy. Zní to složitě, ale v podstatě účinně potlačují tvorbu žaludeční kyseliny. Žaludeční šťáva, která se vrací do jícnu, je pak méně agresivní. Tyto léky bývají na předpis, ale některé slabší z této skupiny jsou i volně prodejné. Jedlá soda, jež se v těchto případech užívá, není nejvhodnější. Problémům se dá také předcházet tím, že se vyhnete rizikovým jídlům a situacím. Každý však může mít problémy po něčem jiném, stejně jako každému vyhovují jiné léky. Pomůže, pokud budete jíst menší porce a častěji, nebudete hltat, kouřit nalačno a pít zrnkovou kávu.

K pálení žáhy přispívá také poloha vleže. Je to jednoduché – natrávená strava se snáz dostává do jícnu, protože nemusí překonávat gravitaci. Proto je dobré si po jídle nelehat. Velký vliv na vznik potíží má stres. Alespoň při jídle buďte v klidu, nejezte rychle.

Těhotné ženy by při problémech s pálením žáhy měly změnit stravovací návyky – nepřejídat se, strava by měla být lehce stravitelná. Také by neměly zvedat těžké předměty a omezit předklánění.

Kdy jít k lékaři

Je-li pálení žáhy časté, intenzivní a trvá dlouho – například pociťuje-li člověk pálení žáhy alespoň tři týdny obden, měl by vyhledat lékaře.

U gastroenterologa je nemocný vyšetřen endoskopicky. Pacientovi se ústy zavede tubus zakončený optikou do jícnu, žaludku a horní části tenkého střeva. Léčba pak spočívá v podávání léků, které zastavují žaludeční sekreci, a léků podporujících normální peristaltiku v jícnu. Je třeba také vyloučit, zda k onemocnění nepřispívá nákaza Helicobacterem pylori, který narušuje žaludeční sliznici a může vyvolat žaludeční vřed.

Krajním řešením je chirurgický zásah. Při laparoskopické operaci se vytvoří límec obkružující dolní část jícnu. Vytváří se z horní části žaludku. Zákrok vede k tomu, že poté, co se pacient nají, manžeta obkružující konec jícnu uzavře jeho dolní část, a tím brání zpětnému toku žaludečního obsahu do jícnu.