Pálení očí

Očím škodí zejména pobyt v suchém prostředí, například v klimatizované místnosti nebo v letadle. Nebezpečný je ale jakýkoliv čas strávený před počítačem. Proč?

Při pohledu na obrazovku totiž člověk zdaleka tak často nemrká, přitom ideální je mrkat jednou za deset vteřin. A protože se kvůli nemrkání netvoří slzy, máte pocit, že oči pálí. Podobné problémy trápí také uživatele kontaktních čoček.

V souvislosti s poškozováním zraku při práci na počítači mluví lékaři o takzvaném syndromu suchého oka, někdy mu dokonce přímo říkají syndrom kancelářského oka. Oko je při něm dlouhodobě méně zvlhčováno, slzný film se postupně ztenčuje, odpařuje, což vede k potížím. Podle odhadů trápí skoro třetinu populace. K pochopení, proč problémy vznikají, je třeba vysvětlit, jak oko funguje..

"Oční povrch musí být neustále zvlhčován, slzy jsou po něm roztírány pohyby víček a vytvářejí slzný film,“ vysvětluje předsedkyně České oftalmologické společnosti Šárka Pitrová, která působí na soukromé oční klinice JL v Nových Butovicích v Praze.

Pokud je funkce slzného filmu narušena, slzy se neudrží na povrchu oka. Oko pálí, slzí, cítí tlak a objevit se může i rozostřené vidění. V tu chvíli už unavený člověk složí hlavu do dlaní, prsty si mne oči a více mrká.

U někoho se mohou potíže objevit po dvou hodinách práce, jiný vydrží víc.

Bolest očí, kterou způsobuje únava z práce s počítačem, se může projevovat častěji či intenzivněji u lidí, kteří mají nějakou oční vadu, tedy například potřebují brýle či úpravu dioptrií. Navíc je prokázáno, že u lidí se skrytou oční vadou či špatnou korekcí zraku přichází zraková únava při práci s počítačem dříve a potíže bývají větší.

U dospělých lidí je nejčastější oční vadou dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus.

Při něm kvůli nestejnému zakřivení struktur oka – rohovky či čočky – dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Porucha se upravuje brýlemi s cylindrickými čočkami. Pokud špatně vidíte text na obrazovce, máte problémy s jeho čtením, měli byste zajít k očnímu lékaři, aby zkontroloval, zda nepotřebujete brýle. .

Uspořádejte si stůl, dejte pozor na okna

Jak se únavě očí spojené s prací na počítači bránit? Především je třeba vhodně uspořádat pracovní stůl, nastavit správně počítač, upravit i kancelář – počítač by například neměl být umístěn tak, aby na něj dopadalo sluneční světlo z okna. Je třeba dělat přestávky, kompenzační cvičení a doba práce strávená u obrazovky by neměla přesáhnout šest hodin.

Problémy se suchým okem pak pomohou řešit různé kapky a roztoky, které jsou volně prodejné v lékárnách. Někdy stačí jen kapky, které zmírní podráždění, a pokud jde skutečně o syndrom, nabízejí se dvě řešení. Buď slzy doplnit, nebo přímo zajistit, aby se nepřestávaly tvořit. Je to důležité, protože jinak se oko může i poškodit.

"Nemocní si stěžují na různé pálení, řezání či svědění, často udávají i pocity cizího tělesa v oku. Občas říkají, že mají pocit, že jim víčka po povrchu očí dobře nekloužou. Při objektivním vyšetření můžeme vidět zarudlé oko a někdy i drobné povrchové defekty na rohovce,“ uvádí Pavel Rezek, zástupce primáře Oční kliniky pražské Fakultní nemocnice Bulovka a prezident České kontaktologické společnosti.

Pokud je defekt nerozpoznán, podceněn či neadekvátně léčen, může být příčinou velmi vážných problémů, například poškození rohovky nebo i ohrožení zraku.

Slzy ve spreji nebo v kapkách

V současné době je na trhu i přípravek, který podle Pavla Rezka přímo ovlivňuje funkci slzného filmu, řeší tedy příčinu potíží. Zajímavé je, že se aplikuje přes zavřená víčka. Jak je to možné? Obsahuje malinké tukové částice, které po aplikaci samy snadno pronikají štěrbinou mezi víčky až na povrch oka, kde obnoví jeho zvlhčování. Zmírňuje i svědění, zbavuje bolesti a přispívá k rychlému hojení možného zánětu.

Po aplikaci se roztok několika mrknutími víček rozetře po očním povrchu. Používat by se měl třikrát až čtyřikrát denně, v závažných případech častěji. Nebojte se, vznik závislosti nehrozí.

Přípravek může být dokonce nastříkán i přes nalíčené oči, aniž by si ženy rozmazaly make-up. Je vhodný i pro pacienty, kteří nosí kontaktní čočky. Před aplikací je nemusíte vyndat, protože roztok nepoškozuje jejich povrch. Uživatelé kontaktních čoček by však měli myslet na to, aby potížím předcházeli. Proto je tak důležité, aby se před koupí čoček poradili se specialistou, nenakupovali na internetu a starali se o čočky přesně tak, jak popisuje návod.