Palačinky, jak je neznáte: z ovesných vloček, chia semínek a banánů

S moukou, mlékem a vejcem se toho dá v kuchyni vykouzlit opravdu mnoho. Můžete si pohrát s různými typy mouky nebo místo části přidat třeba mleté oříšky, kapku likéru či světlého piva nebo vylepšit těsto kvalitním kakaem. Jak připravují proslavené tenounké palačinky francouzští Crepe Masteři, se dočtete zde.

Vyřadit se můžete i na samotném způsobu podávání - klasikou je zatočená rulička nebo kornout, ale můžete z palačinky skládat i plněné čtverečky, trojúhelníčky, balíčky anebo rovnou celý dort. Pokud byste si raději dopřáli něco méně svátečního, ale nutričně vyváženějšího, vyzkoušejte následující tři recepty.



Tuňákové ovesné palačinky

podle Ivy Veselé, výživové poradkyně



Ingredience pro 4 osoby:

140 g mletých ovesných vloček

250 ml polotučného mléka

2 vejce

sůl

rostlinný olej

Náplň:

160 g konzerva tuňáka ve vlastní šťávě

1 ledový salát

200 ml bílého jogurtu

1 menší cibule

1⁄2 sklenice sterilované kukuřice

2 lžíce sekaných vlašských ořechů

2 lžíce sušených brusinek

1 polévková lžíce dijonské hořčice

citrónová šťáva nebo ocet Balsamico di Modena

zeleninové koření nebo koření na ryby

pepř

Postup:

Cibuli a salát nakrájíme na drobné kousky a promícháme s ostatními ingrediencemi na náplň. Směs dochutíme podle potřeby a uložíme stranou, aby měla pokojovou teplotu.

V mléce rozmícháme vločky, vejce, přidáme špetku soli a necháme chvíli odležet, aby vločky nasály tekutinu. Na rozpálené pánvi s trochou oleje opékáme palačinky z obou stran. Každou palačinku naplníme tuňákovou směsí, srolujeme do rolky a podáváme se zbytkem nakrájeného salátu.

Tip: Ovesné vločky jsou použity namísto mouky, protože snižují glykemický index palačinek, bílou mouku můžete také nahradit její celozrnnou variantou.



Chia palačinka

podle Tomáše Vobořila, majitele restaurace Podolka

Ingredience:



400 g mouky

250 ml mléka

150 g řeckého jogurtu

100 g malin

50 g másla + máslo na pečení

40 g medu + 50 g na potření

3 vejce

3 g soli, chia semínka, vlašské ořechy

Postup:

Do misky dejte mouku, vejce, máslo, med, sůl a ingredience smíchejte v husté těsto. Následně rozřeďte mlékem na lité těsto. Tím zajistíte, že nebude mít hrudky. Na rozpálenou pánvičku dejte máslo, vhoďte hrst chia semínek a zalijte těstem.

Opečte palačinku z obou stran dozlatova. Následně palačinku potřete medem, jogurtem, dejte na ni maliny a posypte mletými či drcenými ořechy. Palačinky servírujte přeložené a doplněné o pomerančovou kůru nebo zmrzlinu.

Raw banánové palačinky s citronovým krémem

Podle receptu libereckého vitariánského bistRAWveg



Ingredience na 12 palačinek:

9 ks banánů

3 lžíce citrónové šťávy

1 lžička skořice

Ingredience na krém:

2 hrnky kešu natural

5 lžic agáve sirupu

5 lžic citrónové šťávy

50 ml vody

Postup:

V mixéru rozmixujte všechny suroviny. Směs (250 ml) stejnoměrně rozetřete na celý plát sušičky se sušící vložkou. Sušte na 115 °F/ 46°C po dobu pěti a půl hodin. Po vychladnutí rozřízněte plát rádýlkem na 4 stejně velké čtverce (porce). Maximální doba skladování je 7 dní proložené fólií a v suchu.

Citrónový krém:

Na hodinu namočte kešu ořechy do vody, posléze je vyjměte a opláchněte studenou vodou. Vložte je do mixéru a rozmixujte do hladka s ostatními surovinami. V poslední fázi naneste krém na palačinky.