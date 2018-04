Palačinky Suzette se vrací

Příprava: 15 minut + 20 minut smažení

* 100 g hladké mouky

* špetka soli

* 1 lžíce hnědého krupicového cukru

* 2 velká vejce

* 1 lžíce slunečnicového oleje do těsta

* 300 ml polotučného mléka

* asi 2 lžíce světlého piva (nemusí být)

* rostlinný olej na potírání pánve

Na pomerančový karamel:

* 100 g másla

* 100 g hnědého krupicového cukru

* 150 ml čerstvé pomerančové šťávy

* 2 lžičky strouhané pomerančové kůry

* 1 lžička jemně strouhané citronové kůry

* 3 lžíce pomerančového likéru (nejlépe Grand Marnier)

* 2 lžíce koňaku

1. Mouku prosijte se solí do mísy, vsypte cukr. Uprostřed udělejte důlek, vlijte do něj vejce, olej a dvě lžíce mléka. Vařečkou prošlehejte základ těsta dohladka. Pomalu přilévejte další mléko a stále míchejte, aby směs zůstala hladká. Potom vlijte - už nemusíte tak pomalu - zbylé mléko; výsledná směs by měla připomínat (dvanáctiprocentní) smetanu. Pokud chcete, můžete nakonec přilít pivo.

2. Rozehřejte pánev (nejlépe o průměru 15 cm, což odpovídá klasickému průměru palačinek). Těsto na ni nalévejte nejlépe z naběračky s hubičkou nebo ze džbánku; na jednu palačinku by měly stačit dvě a půl lžíce těstíčka. Krouživým pohybem ho stejnoměrně rozestřete po dnu pánve. Jakmile palačinka zezlátne, což trvá asi 15 vteřin, obraťte ji a opékejte po druhé straně tak půl minuty, až na ní naskáčou typické hnědé puchýřky.

3. Palačinku nechte sklouznout na talíř a pánev vytřete ubrouskem namočeným v oleji. Pak už jen smažte další, dokud nespotřebujete všechno těstíčko. Hotové palačinky pokládejte na talíři na sebe.

4. Připravte pomerančový karamel: Na mírném plameni zahřejte hlubokou pánev nebo širší kastrol a za občasného promíchání v něm rozpusťte máslo spolu s cukrem. Jakmile se cukr začne rozpouštět, zvyšte plamen a pokračujte, dokud směs nezačne bublat, hnědnout a karamelizovat. Trvá to asi čtyři minuty; až ke konci občas promíchejte. Vlijte pomerančovou šťávu, přidejte strouhanou kůru a nechte ještě tři až čtyři minuty probublávat, aby vše zhoustlo. Přilijte alkohol, pár vteřin prohřejte a snižte plamen.

5. Do karamelu vložte palačinku a pomocí vidličky ji v něm pěkně "vykoupejte". Složte do šátečku a podávejte.