Paella krok za krokem aneb vzpomínky na Středomoří

Tipy šéfkuchaře Radka Kašpárka Použijte velkou teflonovou pánev.

Pokud nemáte na pánev vhodnou poklici, použijte místo ní alobal.

Tekutiny by v pánvi mělo být tolik, aby suroviny ještě byly namočené, ale neplavaly. Až se voda vydusí, máte hotovo. Na kvalitní pánvi by se vám nemělo jídlo připálit.

S paellou, která se dusí pod pokličkou, nemíchejte.

V regálech sáhněte po krátkozrnné rýži, vynechte tu ve varných sáčcích.

Rýži nepropírejte! Škrob, který pustí, skvěle zahustí šťávu.

Slávky, které se neotevřou, raději vyhoďte, ať vám není špatně. A před přípravou je kartáčkem pořádně vydrhněte, abyste neměli v jídle písek.

Vařte jen do té doby, než se otevřou mušle.

Talíř ozdobte naloženým citronem a všechno zlehka zasypejte čerstvě namletým pepřem.

Použijte hladkolistou petrželku, nikoliv kudrnku.

K paelle podávejte lehké bílé víno, můžete použít klidně to, co vám zůstalo z podlití.