OBRAZEM: Padesát let české módy na opravdových ženách

Malá módní přehlídka představila, jak se v minulosti oblékala elegantní dáma k různým příležitostem v různých obdobích roku. Netradiční modelky z i60 Senior Fashion podpořily projekt Senzační senior Nadace Charty 77 a Konta Bariéry. Nejstarší šaty pocházejí z roku 1923, nejnovější jsou o padesát let mladší a jsou momentálně součástí pomocných sbírek Národního muzea (NM), ale i jedné dámy s bohatou garderobou.



Zástupcům muzea předal spolek Senzační senior svou Národní kroniku. Jsou to více než čtyři stovky příspěvků od drobných vzpomínek po celé kroniky, které nashromáždili pamětníci z Česka i zahraničí a které budou uloženy pro budoucí generace.

„Posláním přehlídky bylo i to, aby si lidé uvědomili, že móda může být i něčím starým, a že ač je většina starých oděvů stále nositelná, podobné šaty do našich šatníků nepatří. Jsou to často jedinečné doklady naší historie i řemeslné zručnosti našich předků a jako takové by měly být uchovány pro budoucí generace, ideálně v muzejních sbírkách,“ vysvětlila Miroslava Burianová, kurátorka sbírky textilu Oddělení novodobých českých dějin NM, která modely pro historickou módní přehlídku vybrala.