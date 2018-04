Módních padělků v Česku přibývá. Důvěra nestačí, nakupujte s rozvahou

Nejčastěji padělané značky Pokémon Wizards



Adidas



Diesel



Crocs



Armani



Burberry



Monster



Louis Vuitton



Puma



Bateria zdroj: ČOI

"V posledních letech dostává Česká obchodní inspekce více hlášení i na e-shopy nebo slevové portály. Právě tam má zákazník minimální možnost si ověřit, zda se opravdu jedná o zboží odpovídající kvality," říká tisková mluvčí ČOI Miroslava Fléglová.

Nejčastěji se však podle ní inspektoři s falzifikáty setkávají poněkud překvapivě ve zdánlivě luxusních prodejnách v centrech měst a v turisticky vytížených lokalitách. Tam totiž spotřebitelé automaticky očekávají nabídku značkových výrobků a navíc jsou ochotni si za ně připlatit.

Mezi nejčastěji napodobované výrobky vůbec patří značkové oblečení včetně doplňků. V roce 2013 tvořily padělky oblečení celých 42 % zboží, které ČOI zajistila. Nejvíce se loni falšovaly produkty oblíbených značek, jako jsou Burberry, Adidas nebo Louis Vuitton. Prodejce dlouhodobě neodrazuje ani fakt, že za prodej padělků jim kromě zabavení zboží hrozí i pokuta až 5 milionů korun.

Stačí nám napodobeniny?

Je zajímavé, že jen asi třetina Čechů a Slováků padělky zcela odmítá. Vyplývá to z loňského průzkumu agentury GfK. Není neobvyklé klást si otázky typu: Je za každou cenu nutné mít originály? Není to jen "výdobytek zbohatlíků"?

"Padělkem si snižujeme sebevědomí, ne naopak. Snaha pomocí 'fejku' se zařadit, splynout s mnohdy zdánlivou elitou, vyšvihnout se do lepší kategorie pomocí švindlu, vypovídá o naší nedostatečné kreativitě, ztrátě osobnosti a individuálnosti," říká historička módy Jana Máchalová.

Důvodů, proč by se zákazník neměl spokojit s padělaným zbožím, je hned několik. V podstatě jde o podvod a výroba falzifikátů je nezákonná, významné je ovšem i hledisko kvality. Častým problémem je řada funkčních i estetických vad: oblečení bývá kazové, švy se mnohdy párají, po vyprání se ztrácejí barvy a tvar. Podobně se to má i s doplňky.

Za pravost zboží mají v první řadě zodpovědnost prodejci. "Dodavatelů falešného značkového zboží je na tuzemském trhu čím dál více," podotýká Milan Kubaczka, provozovatel e-shopu Blackcomb. "Aby prodejce mohl ručit za originalitu oblečení, musí se o dodavateli řádně informovat a dožadovat se certifikátů pravosti. Má-li pochybnosti, je nutné se obrátit na centrálu značky a výběr dodavatele s ní konzultovat," upozorňuje.

Nedůvěřuj, prověřuj

Důvěra ve vybraný obchod obvykle nestačí. Zákazník, který chce mít jistotu, že své peníze vydává za originál, by si měl dávat pozor na označení výrobku a na prototypické znaky. Setkat se můžete třeba se zrcadlově převráceným logem. Obecně platí, že by zboží mělo být v originálním balení, mělo by mít původní štítky s cenou, ale i vnitřní štítky s popisy.

Doplňky online? Nákup kabelek nebo bot na e-shopech může být zrádný. Na co všechno si dát pozor, si přečtěte zde.

Když nakupujete přes internet, je dobré informovat se také o speciálních ochranných značkách, kterými by výrobek měl být opatřen. Ale pokud plánujete větší investici, nejvhodnější je zajít do originální prodejny vybrané značky. Jedině tak budete mít stoprocentní jistotu, že si nepořizujete falzifikát.